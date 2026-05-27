West Ham po zostupe nepanikári. Tréner zostáva a klub plánuje okamžitý návrat

Portugalec Nuno Espirito Santo zostane hlavným trénerom futbalistov West Hamu United aj po zostupe z Premier League.
Po pozitívnych rokovaniach s vedením klubu počas tohto týždňa o tom informovala agentúra DPA.
Stretnutia sa uskutočnili v pondelok, deň po víťazstve nad Leedsom (3:0), ktoré však nestačilo na záchranu v najvyššej súťaži.
„Kladivári“ zaznamenali výrazné zlepšenie formy medzi januárom a aprílom, keď získali 22 bodov z 13 zápasov a dostali sa z pásma zostupu, hoci po prehre s Nottinghamom 6. januára sa zdalo, že sú už prakticky odpísaní. Tri prehry v uplynulých štyroch zápasoch však umožnili Tottenhamu zachrániť sa na ich úkor.
„Začiatkom tohto týždňa sme absolvovali stretnutia s hlavným trénerom Nunom Espiritom Santom a s potešením potvrdzujeme, že vyjadril svoje pokračujúce odhodlanie voči klubu, rovnako ako my voči nemu.
Nuno veľmi jasne povedal, že je vysoko motivovaný výzvou doviesť West Ham United späť do najvyššej súťaže hneď na prvý pokus. To musí byť jednoznačný cieľ pre budúcu sezónu. Nuno má jednu predchádzajúcu skúsenosť v Championship a bola mimoriadne úspešná, keď v roku 2018 dosiahol s Wolverhamptonom prvenstvo so ziskom 99 bodov.
Aj keď bol konečný výsledok v nedeľu bolestivý, predstavenstvo verí, že v uplynulých mesiacoch bolo vidieť širšie známky zlepšenia a progresu, a chceme, aby Nuno v tomto pokroku pokračoval,“ uviedol londýnsky klub v oficiálnom vyhlásení.