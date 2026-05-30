Sterling je podozrivý z jazdy pod vplyvom. Cítil sa bezcenný a zabudnutý, uviedli jeho zástupcovia

Anglický futbalista Raheem Sterling vo štvrtok havaroval na svojom Lamborghini a je podozrivý z jazdy pod vplyvom omamných látok.
Po zatknutí ho prepustili na kauciu a vyšetrovanie stále pokračuje. Zdroje blízke bývalému reprezentantovi Anglicka pripisujú incident psychickému stavu Sterlinga.
Bývalý krídelník Manchestru City či Chelsea dohral sezónu v holandskom Feyenoorde Roterdam.
Predtým si však prešiel náročným obdobím, keď po príchode z hosťovania v Arsenale trénoval ako hráč Chelsea osamote mimo kádra A-tímu. Klub mu nedovolil ani vstupovať do hlavných priestorov tréningového centra.
Zástupcovia Sterlinga potvrdili zatknutie pre agentúru DPA a dodali aj informácie o jeho psychickom stave.
„Cítil sa bezcenný a zabudnutý. Jeho psychika trpela. Presťahoval sa do Holandska, aby unikol a znovuobjavil svoju lásku k futbalu. Negatívna atmosféra ho však prenasledovala a boli to mimoriadne ťažké dva roky. Tento incident to vystihuje.“
Zdroj zároveň dodal, že Sterlinga zatkli na základe podozrenia a že aktuálne neexistuje žiadny dôkaz o prítomnosti drog v jeho organizme.