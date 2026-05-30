Sterling je podozrivý z jazdy pod vplyvom. Cítil sa bezcenný a zabudnutý, uviedli jeho zástupcovia

Raheem Sterling.
Raheem Sterling. (Autor: SITA/AP)
TASR|30. máj 2026 o 17:09
ShareTweet0

Zdroje blízke bývalému reprezentantovi Anglicka pripisujú incident psychickému stavu.

Anglický futbalista Raheem Sterling vo štvrtok havaroval na svojom Lamborghini a je podozrivý z jazdy pod vplyvom omamných látok.

Po zatknutí ho prepustili na kauciu a vyšetrovanie stále pokračuje. Zdroje blízke bývalému reprezentantovi Anglicka pripisujú incident psychickému stavu Sterlinga.

Bývalý krídelník Manchestru City či Chelsea dohral sezónu v holandskom Feyenoorde Roterdam.

Predtým si však prešiel náročným obdobím, keď po príchode z hosťovania v Arsenale trénoval ako hráč Chelsea osamote mimo kádra A-tímu. Klub mu nedovolil ani vstupovať do hlavných priestorov tréningového centra.

Zástupcovia Sterlinga potvrdili zatknutie pre agentúru DPA a dodali aj informácie o jeho psychickom stave.

„Cítil sa bezcenný a zabudnutý. Jeho psychika trpela. Presťahoval sa do Holandska, aby unikol a znovuobjavil svoju lásku k futbalu. Negatívna atmosféra ho však prenasledovala a boli to mimoriadne ťažké dva roky. Tento incident to vystihuje.“

Zdroj zároveň dodal, že Sterlinga zatkli na základe podozrenia a že aktuálne neexistuje žiadny dôkaz o prítomnosti drog v jeho organizme.

Premier League

    Raheem Sterling.
    Raheem Sterling.
    Sterling je podozrivý z jazdy pod vplyvom. Cítil sa bezcenný a zabudnutý, uviedli jeho zástupcovia
    dnes 17:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Sterling je podozrivý z jazdy pod vplyvom. Cítil sa bezcenný a zabudnutý, uviedli jeho zástupcovia