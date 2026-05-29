Opora Liverpoolu odchádza po piatich rokoch. Nedohodli sa na novej zmluve

Ibrahima Konate
TASR|29. máj 2026 o 14:25
Mohol by prestúpiť do Realu či PSG.

Francúzsky futbalista Ibrahima Konate ukončí po piatich rokoch pôsobenie v tíme FC Liverpool.

Dvadsaťsedemročný stopér sa s piatym tímom uplynulého ročníka Premier League nedohodol na novom kontrakte.

Konateho dlhšiu dobu spájali s prestupom do Realu Madrid, no najnovšie sa hovorí o jeho odchode do Paríža St. Germain.

Pre Liverpool je jeho odchod rana, mužstvo pre budúcu sezónu už hľadá náhradu aj za veteránov Mohameda Salaha a Andyho Robertsona. Na poste stopéra zostáva kapitán Virgil van Dijk, no po jeho boku sú k dispozícii iba mladíci.

Až od júla 21-ročný Jeremy Jacquet, ktorý prichádza z Rennes a 19-ročný Giovani Leoni, pripomenula agentúra DPA.

