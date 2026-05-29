Opora Liverpoolu odchádza po piatich rokoch. Nedohodli sa na novej zmluve

Francúzsky futbalista Ibrahima Konate ukončí po piatich rokoch pôsobenie v tíme FC Liverpool.
Dvadsaťsedemročný stopér sa s piatym tímom uplynulého ročníka Premier League nedohodol na novom kontrakte.
Konateho dlhšiu dobu spájali s prestupom do Realu Madrid, no najnovšie sa hovorí o jeho odchode do Paríža St. Germain.
Pre Liverpool je jeho odchod rana, mužstvo pre budúcu sezónu už hľadá náhradu aj za veteránov Mohameda Salaha a Andyho Robertsona. Na poste stopéra zostáva kapitán Virgil van Dijk, no po jeho boku sú k dispozícii iba mladíci.
Až od júla 21-ročný Jeremy Jacquet, ktorý prichádza z Rennes a 19-ročný Giovani Leoni, pripomenula agentúra DPA.