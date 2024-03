ONLINE: MŠK Považská Bystrica - FK Humenné dnes, II. liga LIVE (22. kolo)

Vážení diváci! Vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu! Na programe máme našu druhú najvyššiu súťaž, v ktorej sa zameriame na 22. kolo, kde domáca Považská Bystrica privíta na svojom trávniku FK Humenné. Poďme si predstaviť aktuálnu formu oboch celkov:





FK MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA:



Mužstvo z Považskej Bystrice sa nachádza na peknom 3. mieste so ziskom 39 bodov. Podarilo sa im to po desiatich výhrach, deviatich remízach a iba dvoch prehrách. Na druhé miesto v tabuľke strácajú desať bodov. V tomto roku mužstvo z Považskej Bystrice v rámci ligy ešte neprehralo. Naposledy vycestovali do Dolného Kubína, kde remizovali 1:1.



FK HUMENNÉ:



Hráči z východného Slovenska sa v aktuálnom ročníku nachádzajú na 5. mieste tabuľky s 35 bodovým ziskom. Na svojom konte majú desať výhier, päť remíz a šesť prehier. Na svojho súpera z Považskej Bystrice strácajú štyri body v tabuľke. V tomto roku v štyroch súťažných zápasoch tak isto ešte neprehrali a inkasovali iba jeden gól. V poslednom zápase sa im podarilo doma zvíťaziť 1:0 so Šamorínom.



Z pozície komentátora sa Vám bude hlásiť Filip Vizváry.