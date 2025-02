V boji o prvú šestku môže rozhodnúť aj minitabuľka (postupová matematika)

*skóre sa ešte môže meniť v súvislosti so skóre zápasu Košice – Michalovce, ale keďže v tomto modeli rátame s remízou týka sa to iba počtu gólov a pozitívny či negatívny gólový rozdiel ostáva

Čo v prípade, že Michalovce vyhrajú oba zápasy, DAC aj Podbrezová získajú už iba jeden bod a Košice zdolajú Ružomberok?

Pri tomto scenári by štvrté miesto obsadili Michalovce, ktoré by mali 30 bodov. Mužstvá na 5. až 7. mieste by mali zhodne 29 bodov a o poradí medzi nimi by rozhodovala minitabuľka zo vzájomných zápasov.

Tá by vyzerala nasledovne: