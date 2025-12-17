Tréner Weiss je neodvolateľný. V Európe má Slovan problém, no ligu vyhrá s náskokom

Futbalisti bratislavského Slovana majú za sebou jesennú časť Niké ligy, v ktorej budú zimovať na čele ligovej tabuľky.
„Na jar bude Slovan koncentrovanejší. Nebude hrať Konferenčnú ligu, sústredí sa aj na pohár, v ktorom vyzve Trnavu. Myslím si, že s prehľadom ovládne ligu," tvrdí v podcaste Futbalnet TOMÁŠ HORVÁTH, komentátor a moderátor televízie JOJ Šport.
„Tréner Vladimír Weiss má špeciálne postavenie vďaka majiteľovi, aké by nemal nikde inde," vraví v podcaste Futbalnet MICHAL ZEMAN, dlhoročný uznávaný slovenský futbalový novinár.
Po jesennej časti vedie Slovan o bod pred Dunajskou Stredou a o štyri pred rivalom z Trnavy. Hneď za ňou je Žilina. Rozdiel medzi prvým a štvrtým je len 5 bodov, čo je najmenej za posledné roky. Ako hodnotíte prvú časť Niké ligy, ktorá sľubuje zaujímavú jar?
M.Z.: Situácia je vyrovnaná. V minulosti mal vždy po jeseni nejaký náskok, no na jar bol vždy oveľa vyššie. Na jeseň bol Slovan zdolateľný. Mal nabitý program. Teraz príde zima, spraví si prípravu a hrá jeden zápas do týždňa. Bez problémov domácu súťaž zvládne.
Rád by som sa mýlil, ale myslím si, že Slovan získa titul a to so solídnym náskokom. Pýtam sa ale, prečo jeho súperi nevyužili jeseň lepšie. Slovan nehral dobre, mal ťažké zápasy. Jeho súperi to však nevyužili. Myslím si, že Slovan prvú pozíciu v tabuľke obháji.
T.H.: Súhlasím. Predstavme si, že by Slovan s Prešovom, Ružomberkom a Košicami vyhral. Mal by náskok desať bodov na čele tabuľky. Na jar bude Slovan koncentrovanejší. Nebude hrať Konferenčnú ligu, sústredí sa aj na pohár, v ktorom vyzve Trnavu. Ak by vypadol aj z neho, sústredí sa už len na ligu. Myslím si, že s prehľadom ovládne ligu.
Kto môže byť najväčší vyzývateľ Slovana v boji o titul?
M.Z.: Dunajská Streda môže byť potenciálne najväčší súper Slovana. Pamätám si, keď pred zopár rokmi bojoval Slovan práve s Dunajskou v nadstavbe o titul. V predposlednom kole bol už Slovan majster, pričom ešte v treťom nadstavbovom kole mal DAC nejaký šesť či sedembodový náskok. Veľa teraz naznačí ich prvý vzájomný zápas po zimnej prestávke.
T.H.: Aktuálne by som povedal Dunajská Streda. Ale ktovie, čo sa v zime stane napríklad v Trnave, kde budú riešiť trénerskú otázku.
Po piatich zápasoch v ligovej fázy Konferenčnej ligy zostal Slovan bez šance na postup. Ako hodnotíte výkony Slovana v pohárovej Európe?
M.Z.: Stále tvrdím, že je veľký rozdiel medzi slovenskou ligou, ktorá nemá takú úroveň, akú si niekedy predstavujeme a medzinárodnými súťažami. Keď Slovan vyzve slabší súper, ktorý je ale behavejší, už je to problém. Zápasy v našej lige sú pomalé a chýba v nich väčšie nasadenie. Od toho sa odvíja tento problém.
T.H.: Po zápase s Vallecanom boli tri body reálny obraz toho, čo sa očakávalo pred štartom súťaže. Neočakávalo sa víťazstvo nad Vallecanom, ale skôr nad Kuopiom. S troma bodmi po štyroch zápasoch by bola spokojnosť. Prišiel ale problém, ktorým bola prehra v Macedónsku.
Slovan ukázal, že v domácom prostredí vie konkurovať aj silnejším tímom. Proti Štrasburgu siahal na bod. Proti Vallecanu získal tri body. Slovan bol v pozícii, aby si následne vybojoval postup. No stalo sa to, čo sa stalo v Severnom Macedónsku.
Posilní sa Slovan v zime?
T.H.: Každú sezónu sa opakuje, že zmeny musia prísť. V zime takmer nikdy neprišli. Myslím si, že toto bude rovnaký príklad. Slovan bude hrať na jar len ligu a Slovenský pohár, na čo tento káder stačí. Nemyslím si, že prídu výrazne zmeny. V lete prišli mladí hráči, ktorí ale nezapadli do kádra. Nevieme, čo sa deje v kabíne.
Videli sme ale, že základná zostava bola nakoniec podobná tej, akú sme sledovali vo vlaňajšej sezóne. Kelvin Ofori nezasiahol do žiadneho zápasu v Konferenčnej lige, nie je ani na súpiske. Malo ísť o veľkú posilu, ktorá to mala na krídle oživiť.
Tréner Weiss naposledy nenominoval na zápas so Žilinou štyroch hráčov, ktorí neprišli na tímový obed. Aký na to máte názor?
M.Z.: Vzťahy v kabíne sú trénerova vec. Je to jeho zodpovednosť. Každý rok sa tu rozprávame o tom, akých hráčov Slovan kúpi. Slovan nie je v situácii, a ani niekoľko rokov nebude, aby si mohol dovoliť kúpiť ozaj kvalitného hráča, ktorý príde, postaví sa do zostavy a bude okamžite posilou.
Slovan má jedinú šancu, a tou je jeho akadémia. Tá ale nevychováva hráčov pre prvé mužstvo. V minulosti z nej vzišiel Dávid Strelec, za ktorého dostal klub možno aj desať miliónov eur. Dnes sa hovorí, že najdrahší hráč Slovana je Nino Marcelli. Takisto produkt akadémie. Ale je ich málo.
Pozrime sa na Žilinu, kde sa ukážu každý rok dvaja-traja hráči. Tento problém sa ale nevyrieši za dva dni. V kádri je asi deväť hráčov, ktorí majú viac ako tridsať rokov. Prestavba ho čaká. Nevyhne sa jej. Musí začať seriózne pracovať s akadémiou.
Bol by Slovan v zime ochotný predať niekoho z hráčov, ako napríklad Marka Toliča, Dominika Takáča či Cesara Blackmana?
T.H.: Myslím si, že skôr nie. Počkal by do leta, ako to bolo napríklad s Dávidom Strelcom. V prípade Blackmana by som bol ešte viac opatrný. Hovorí sa o záujme z Ruska alebo iných krajín, no aj z jeho strany je lepšie zostať v Slovane, kde má istú pozíciu v zostave, aj smerom k majstrovstvám sveta, aby bol rozohratý. Môže sa stať, že by niekam odišiel a nebude mať takú pozíciu ako v Slovane.
Ako tento náročný ročník podľa vás zvláda tréner Vladimír Weiss?
M.Z.: Je to dobrý tréner. V kariére dosiahol veľké výsledky. Je otázne, či má motiváciu púšťať sa do prestavby Slovana. Aj on, aj jeho hráči, robia to, čo ich baví. Futbal je ich život. Sú za svoju prácu veľmi dobre platení. Majú lepšie platy ako prezident, predseda vlády a ministri. Nemajú sa na čo sťažovať.
Keď príde k nejakému konfliktu...veď to je v každej práci. Aj my to zažívame. Tréner Vlado Weiss má špeciálne postavenie vďaka majiteľovi, aké by nemal nikde inde. Je neodvolateľný! Pán Kmotrík starší to v minulosti vyhlásil jasne. Tréner Weiss tam bude dovtedy, dokým tam bude on.
Neviem si predstaviť, že by sa v tom klube dialo niečo vážne, o čom by nevedel. Nemôže samozrejme robiť všetko. Má veľmi dobré podmienky, postavenie, podporu.
Spomína sa zlá komunikácia medzi trénerom a vedením, aj nie najlepšie vzťahy s Ivanom Kmotríkom mladším. Ako to vnímate?
M.Z.: Možno nie je ideálny, ale musia si nájsť cesty, ako sa dohodnúť. Každý môže mať problém na pracovisku, trebárs práve so šéfom. Určite ale majú rovnaký záujem, takže si musia nájsť k sebe cestu.
Ale opakujem. Pozícia trénera Weissa je v Slovane silná. Pamätám si, keď došlo k otvorenejšiemu konfliktu, z pozície sa stiahol Ivan Kmotrík mladší, ale Vlado zostal ako tréner.