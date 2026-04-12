Podbrezová je v nadstavbe stále bez bodu. Faciek sme už dostali dosť, vraví kapitán

Futbalisti Podbrezovej ešte nebodovali v nadstavbovej časti skupiny o titul v Niké lige. Nepodarilo sa im to ani v piatom zápase, keď na domácej pôde podľahli v piatom kole Žiline vysoko 1:5.
Oba tímy nastúpili na duel v pozmenených zostavách. Kľúčoví hráči zostali na lavičke, do hry zasiahli neskôr alebo vôbec.
Dôvod bol prozaický. V utorok si v Podbrezovej tieto mužstvá zmerajú sily znovu v rámci odvetného semifinálového zápasu Slovenského pohára – Slovnaft Cup.
„Ťažko sa hodnotí zápas po vysokej prehre, ale myslím si, že hlavne prvý polčas zniesol kritériá, mali sme dobré príležitosti na otvorenie skóre. V druhom polčase sa nám to aj podarilo, mali sme tam ďalšie dve – tri šance, ktoré sme nevyužili.
Potom to už bolo viac otvorené, čo nám uškodilo, že sme chceli zápas až moc zvládnuť, otočilo sa to proti nám. Teraz je na nás ako to vyhodnotíme, ako to zvládneme,“ rozhovoril sa po prehre podbrezovský kapitán Samuel Štefánik, ktorý prišiel na ihrisko až za stavu 1:3. Po päťgólovej nádielke dodal.
„Máme za sebou ťažkú sériu zlých výsledkov, ale verím, že v utorok príde už mužstvo na ďalší zápas proti Žiline pripravené a zvládneme odvetný pohárový semifinálový duel, aby sme postúpili do finále. Išli sme aj do tohto zápasu s cieľom vyhrať, skoro hodinu to bolo dobré z našej strany. Ja verím tomuto mužstvu.“
Podbrezovčania zostávajú v nadstavbovej časti v skupine o titul v tabuľke na poslednom šiestom mieste, keď všetkých päť stretnutí prehrali. Štefánik verí, že sa to v najbližšom období zmení:
„Nie sme spokojní s nadstavbovou časťou po jej polovici, teda že sme nezískali ani bod, ale naša jediná možnosť je prísť pripravení na najbližší zápas na tisíc percent, aby sme to zlomili v náš prospech. Faciek sme už dostali dosť, no verím, že sa nakopneme, máme na to kvalitu, len treba všetko dobre nastaviť a vyladiť.“
Žilinčania si výhrou v Podbrezovej poistili priebežné druhé miesto v tabuľke.
„Nechcem povedať, že to bol taký hodový zápas, lebo sme sa naň chystali celý týždeň, ale máte v podvedomí to, že ten dôležitejší zápas príde až v utorok, takže všetko sa to chýlilo skôr k tomu pohárovému duelu.
Pre nás bol samozrejme aj tento ligový zápas dôležitý, chceli sme vyhrať, za čo som rád, že sa to podarilo. Ideme aspoň s lepším pocitom do utorňajšieho stretnutia.
Nemôžeme však zaspať na vavrínoch. Podbrezová je doma veľmi silná a určite to bude chcieť ukázať,“ uviedol po víťaznom ligovom stretnutí žilinský stredopoliar Miroslav Káčer, ktorý vsietil gól na 1:3 takmer z polovice ihriska, keď nádherne preloboval domáceho brankára .
K tomuto okamihu sprvu so smiechom poznamenal: „Už sa mi nechcelo bežať, tak som vystrelil. Ale nie, videl som to už aj z lavičky pred mojím príchodom na ihrisku, že brankár celý čas zvykne stáť na šestnástke.
Síce bol v bočnom postavení, ale prišlo mi to ako najlepšie možné riešenie a vyskúšal som to. Je to jeden z mojich najkrajších gólov kariéry, už dlhšie som sníval o tom, že by som dal práve takýto gól a konečne sa mi to podarilo. Mám z toho veľkú radosť.“
