ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina dnes, Slovnaft Cup LIVE (odveta semifinále)

Futbalisti tímov FK Železiarne Podbrezová a MŠK Žilina dnes hrajú odvetný zápas semifinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
V odvete majú lepšiu pozíciu hostia, ktorí si z domácej pôdy priniesli dvojgólový náskok.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina (Slovnaft Cup, semifinále, odveta, utorok, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Semifinále 2025/2026
14.04.2026 o 18:00
2. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0)
5' minúta
Prebiehajúci
Žilina
Rozhodca: Smolák – Hancko, Pozor.
5
Rýchla kombinácia zverencov Pavla Staňa v strede poľa, domáci museli Fabiana Bzdyla zastaviť faulom.
4
Káčer pri pokutovom území Žiliny faulovaný Silagadzem, dopredu tak pôjdu hráči MŠK.
3
Podbrezová v kombinácii na žilinskej polovici trávnika, hostia zatiaľ sústredene bránia.
2
Prvý nákop na hrot hosťom spod Dubňa nevyšiel úplne dobre, domáci na vlastnej polovici trávnika získali loptu a idú dopredu.
1
Úvodný výkop zápasu patrí futbalistom Žiliny.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Oba tímy už máme nastúpené na trávniku, čochvíľa sa začne samotný zápas.
Úvodné zostavy:
FK Železiarne Podbrezová: Domaniský – Luka, Lampreht, Mielke – Kováčik, Palumets, Štefánik (C), Chyla – Galčík, Šiler, Silagadze
Náhradníci: Lukošík, Petic, Khiminets, Filippov, Mrvaljevič, Lajčiak, Duraj, Havrylenko, Hakobjan
Tréner: Štefan Markulík
MŠK Žilina: Badžgoň – Hranica, Minárik, Kaša, Narimanidze, Bari – Adang, Káčer (C), Bzdyl – Faško, Roginić
Náhradníci: Sváček – Szánthó, Florea, Svoboda, Iľko, Ďatko, Pališčák, Juliš, Homet
Tréner: Pavol Staňo
Príjemný dobrý večer z Podbrezovej, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu z odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu, v ktorom futbalisti FK Železiarne Podbrezová privítajú na domácom trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
V prvom zápase semifinále vyhrala na domácom trávniku Žilina nad Podbrezovou 2:0 (góly MŠK Roginič, Minárik). Oba tímy majú za sebou aj vzájomný ligový zápas z minulej soboty, Podbrezová na domácom trávniku podľa Žiline 1:5 (gól Podbrezovej Mrvaljevič, góly Žiliny 2x Roginič, po jednom góle pridali Homet, Káčer, Hranica).
Cesta Podbrezovej do semifinále:
Podkonice – Podbrezová 1:3
Humenné – Podbrezová 1:2
Nitra – Podbrezová 2:3
Podbrezová – Spartak Trnava 4:1
Cesta Žiliny do semifinále:
Zubrohlava – Žilina 0:8
Senec – Žilina 0:1
Žilina – Skalica 3:1
Žilina – Trenčín 3:0
Zápas sa teda v ZELPO aréne začína o 18:00, viesť ho bude trojica rozhodcov Smolák, Hancko a Pozor. Veríme, že si zápas vychutnáte v našej spoločnosti.
