Vlastný gól Slovana aj negatívny zápis. Takúto sériu nemal majster takmer 20 rokov

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Som rád, že negatívnej sérii je koniec. Nebudem sa o tom obšírnejšie vyjadrovať, že aké to malo dôvody. Proste sa stala. Verím, že z toho vyjdeme silnejší. V dnešnom zápase nám pomohol prvý gól.

V prvom polčase sme nepúšťali súpera ku strelám až na Barseghjana, ktorý mieril do žrde. Po zmene strán zmenil Slovan organizáciu hry vďaka príchodu mladého Vlada Weissa. Využíval medzipriestory, ale až v poslednej dvadsaťminútovke, kedy nám evidentne dochádzali sily, sa dokázal súper dostávať viac pred bránku a zaslúžene vyrovnal.

Som rád, že napokon po štandardnej situácii to Mrva parádne trafil. Dlho nehral futbal a toto mu pomôže nabrať sebavedomie. Vážim si výhry, ale paradoxne sa dostavila po herne najslabšom výkone v jarnej časti."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Nemôžeme byť spokojní s výsledkom. Hra nebola úplne zlá, ale nemali by sme prehrať v Podbrezovej. Domáci ukončili sériu na náš účet. Za stavu 1:1 nemôžeme dostať po štandardke druhý gól, keď sme v druhom polčase kontrolovali hru.

Takýto zápas nesmieme prehrať. V druhom polčase Vlado Weiss oživil hru, boli sme nebezpečnejší, ale neboli sme efektívni. Nevyužili sme šance, zle sme ich riešili vo finálnej fáze. Chápem hráčov, že už sú majstri, že chýba motivácia. Je to realita.

Mužstvo si zaslúži za sezónu doposiaľ môj obdiv, ale v budúcej musia prísť zmeny. Buď odídem ja, čo je jedna z možností, ale rozprával som s majiteľom klubu a draho by ho to stálo, pretože musí nakúpiť hráčov. Či tu zostanem alebo nie, mužstvo potrebuje zmeny, potrebuje oživiť, potrebuje mladšiu krv. Musí prísť ´refresh´ mužstva. Ja by som rád pokračoval v práci, ale musí to mať rozumné mantinely a rozhodnutia."