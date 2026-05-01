Disciplinárna komisia rozdávala tresty. Trnava dostala po derby väčšiu pokutu ako Slovan

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala FC Spartak Trnava pokutou 8000 eur.
Dôvodom sú porušenie povinností organizátora stretnutia a hrubé nešportové správanie jeho priaznivcov v domácom dueli 7. kola nadstavbovej skupiny o titul Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava (0:1). Pokutu 3000 eur po tomto stretnutí dostal aj Slovan.
„Za porušenie povinností organizátora stretnutia (umožnenie vnesenia pyrotechniky) a za hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich (urážlivé pokrikovanie, urážlivé verbálne prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti a viere, vnesenie a použitie pyrotechniky, provokatívne prejavy – pálenie dresov a šálov s logom súpera,“ uvádza sa v piatkovej úradnej správe SFZ k zdôvodneniu pokuty pre Spartak Trnava.
Slovan pyká za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí - urážlivé pokrikovanie, urážlivé prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k etnickému pôvodu, vnesenie a použitie pyrotechniky.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: