Disciplinárna komisia rozdávala tresty. Trnava dostala po derby väčšiu pokutu ako Slovan

Na snímke fanúšikovia Spartaka počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|1. máj 2026 o 12:53
Oba tímy dostali peňažnú pokutu.

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala FC Spartak Trnava pokutou 8000 eur.

Dôvodom sú porušenie povinností organizátora stretnutia a hrubé nešportové správanie jeho priaznivcov v domácom dueli 7. kola nadstavbovej skupiny o titul Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava (0:1). Pokutu 3000 eur po tomto stretnutí dostal aj Slovan.

„Za porušenie povinností organizátora stretnutia (umožnenie vnesenia pyrotechniky) a za hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich (urážlivé pokrikovanie, urážlivé verbálne prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti a viere, vnesenie a použitie pyrotechniky, provokatívne prejavy – pálenie dresov a šálov s logom súpera,“ uvádza sa v piatkovej úradnej správe SFZ k zdôvodneniu pokuty pre Spartak Trnava.

Na snímke vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Slovana Rahim Ibrahim počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke vpravo hráč Trnavy Luka Chorcheli a hráč Slovana Peter Pokorný počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke zľava hráč Trnavy Roko Jureškin a hráč Slovana César Blackman počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke zľava kapitán Slovana Kenan Bajrič, hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Slovana César Blackman počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Slovan pyká za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí - urážlivé pokrikovanie, urážlivé prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k etnickému pôvodu, vnesenie a použitie pyrotechniky.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči KFC Komárno.
    Komárno podá odvolanie. Zatiaľ nemá licenciu na ďalšiu sezónu
    dnes 13:31
    Disciplinárna komisia rozdávala tresty. Trnava dostala po derby väčšiu pokutu ako Slovan