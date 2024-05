ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga (skupina o titul, 9. kolo, LIVE)

Isaac zakončoval z otočky, ale len do dobre postavených hráčov Podbrezovej.

Podbrezová dala gól! Podbrezová ide znova do vedenia! Center z rohového kopu hlavičkoval Bartoš, Bakaľa ďalšou hlavičkou pripravil pozíciu pre MÁRIA MRVU, ktorý si loptu nechal padnúť a následne ju z hranice vápna nechytateľne napálil k bližšej pravej žrdi.

Slovan dal gól! Barseghjan prihrával na rozbehnutého Blackmana, ktorý z pravého krídla posielal loptu pred bránu hľadajúc nabiehajúceho Strelca, no vlastný gól si strelil MIKULÁŠ BAKAĽA.

Podbrezová oblieha pokutové územie, nikam sa neponáhľa. Assinor neodcentroval, cez Bajriča sa do šestnástky nedostal.

Sanusi to urobil výborne, našiel na druhej strane šestnástky Assinora, ktorý trafil brániaceho hráča. No opäť zaznel hvizd signalizujúci postavenie mimo hry.

Ďalší výpad podnikol Weiss, prihral Marcellimu, ten to chcel ešte vyšperkovať na Strelca, ale toho už nenašiel.

Je to ofsajd, pokračujeme v hre.

Celú situáciu však ešte rieši VAR, bolo to tesné.

53