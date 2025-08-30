Prestrelka v Podbrezovej víťaza nenašla. Hostia v zápase viedli až dvakrát

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook TIMAC AGRO Slovakia)
TASR|30. aug 2025 o 22:25
Domáci dokázali vždy rýchlo odpovedať na gól.

Niké liga - 6. kolo

Podbrezová - Michalovce 2:2 (1:1)

Góly: 44. Gavrylenko, 56. Smékal (Štefánik) – 25. Paulauskas (Cottrell), 53. Ahl (Mušák)

Rozhodcovia: Dzivjak – Hancko, Hrebeňár

ŽK: Mielke, Paraj – Brosnan.

Podbrezová: Jurička – Niňaj, Markovic (81. Palumets), Mielke – Deml, Paraj, Chyla (81. Tatolna), Gavrylenko (59. Sanusi) – Galčík (58. Šiler), Smékal (86. Kujabi), Štefánik

Michalovce: Lukáč – Čurma, Park, Bednár – Ahl (90. S. Danko), Zubairu, Cottrell (90+3. Shimamura), Pauschek – Mušák (78. Ramos) – Paulauskas, Taylor-Hart (78. Brosnan)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová remizovali v 6. kole Niké ligy na domácom trávniku s Michalovcami 2:2.

Hostia zo Zemplína v zápase dvakrát viedli, no domáci sa vždy do zápasu vrátili.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 22:25
