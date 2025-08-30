Prestrelka v Podbrezovej víťaza nenašla. Hostia v zápase viedli až dvakrát

Niké liga - 6. kolo
Podbrezová - Michalovce 2:2 (1:1)
Góly: 44. Gavrylenko, 56. Smékal (Štefánik) – 25. Paulauskas (Cottrell), 53. Ahl (Mušák)
Rozhodcovia: Dzivjak – Hancko, Hrebeňár
ŽK: Mielke, Paraj – Brosnan.
Podbrezová: Jurička – Niňaj, Markovic (81. Palumets), Mielke – Deml, Paraj, Chyla (81. Tatolna), Gavrylenko (59. Sanusi) – Galčík (58. Šiler), Smékal (86. Kujabi), Štefánik
Michalovce: Lukáč – Čurma, Park, Bednár – Ahl (90. S. Danko), Zubairu, Cottrell (90+3. Shimamura), Pauschek – Mušák (78. Ramos) – Paulauskas, Taylor-Hart (78. Brosnan)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová remizovali v 6. kole Niké ligy na domácom trávniku s Michalovcami 2:2.
Hostia zo Zemplína v zápase dvakrát viedli, no domáci sa vždy do zápasu vrátili.