ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola Niké ligy sezóny 2025/26 medzi Podbrezovou a Košicami.



FK Železiarne Podbrezová



V Podbrezovej vlani splnili cieľ. Horná polovica tabuľky, ktorá má pomenovanie skupina o titul, je stále atraktívnejšia i lepšia, ako pôsobiť v spodnej časti a strachovať sa o zotrvanie v najvyššej súťaži. Ale o úplnej spokojnosti nemôže byť reč. Podbrezová totiž uspela v baráži o pohárovú Európu práve proti Košiciam, no paradoxne ju hrajú hostia z metropoly východu.



FC KOŠICE



Aj v Košiciach môžu rozprávať o naplnených ambíciách. Východniari skončili o jedno miesto nad Podbrezovou so sedembodovým náskokom. Oficiálne nezvládli spomínanú baráž, ale napokon sa šťastie usmialo na nich. V klube však priznali, že o niečom takom ani len nesnívali. Športový riaditeľ Marek Sapara jasne odmietol tvrdenia, že medzi klubmi vznikla vojna. Podľa jeho slov sú to výroky určitých novinárov, ktorí o tom písali. Tréner Roman Skuhravý bude prvýkrát od začiatku ročníka na košickej lavičke. V septembri 2024 vymenil Gergelyho Geriho a v marci už podpísal novú dvojročnú zmluvu.