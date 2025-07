Na Zemplíne sú v mínuse. Manažér prosí po podpálení dvoch áut o ochranu rodiny

MICHALOVCE. Zatiaľ veľký mínusový pomer medzi príchodmi a odchodmi hlásia pred začiatkom nového ročníka Niké ligy z Michaloviec. Z kádra odišlo 11 hráčov, zatiaľ pribudli piati, čo však nemá byť konečné číslo. Nadchádzajúce, ešte päťtýždňové prestupové okno, chcú podľa trénera Antona Šoltisa využiť na získanie minimálne troch až piatich hráčov. „Budú to importy, teda zahraniční hráči. Chceli sme slovenských hráčov, ale s niektorými sme sa nedohodli, niektorí nemali záujem vrátiť sa na Slovensko.

Momentálne potrebujeme skúsenosti a nie je jednoduché, aby sme do našich podmienok priviedli skúseného hráča. Ale verím, že sa trafíme. Chce to trošku času, možno trpezlivosti,“ hovorí tréner Anton Šoltis. Prestupovou topkou Lukáš Pauschek Najvýraznejšou posilou po prievane v kabíne by mal byť Lukáš Pauschek osemnásobný majster Slovenska, hráč s reprezentačnými skúsenosťami, ktorý ešte v predchádzajúcej sezóne hrával Ligu majstrov v bratislavskom Slovane. „Viem, že sme o ňom hovorili, ale v prvom momente mi ani nenapadla myšlienka, že by k nám prišiel. Klobúk dole pred manažmentom klubu, že sa s ním dohodol a som veľmi rád, že je u nás,“ povedal o doteraz najzaujímavejšej posile Šoltis. VIDEO: Lukáš Pauschek na tlačovke Michaloviec

Podľa samotného skúseného 32-ročného obrancu o jeho príchode do najvýchodnejšieho klubu v lige rozhodla rýchlosť v rokovaniach. „Čakal som, čo bude po mojom konci v Slovane. Zemplín bol najrýchlejší v rokovaniach, splnil mi podmienky, ktoré som chcel a po pár dňoch a rozhovoroch s manželkou, sme sa rozhodli, že do toho ideme, keďže ostatné kluby sa nikam nepohli,“ priblížil okolnosti príchodu na východ Pauschek, ktorý je podľa vlastných slov pripravený na úlohu lídra kabíny, ktorú prevezme po Igorovi Žofčákovi.

„Aj s ním som komunikoval pred príchodom. Keď som prišiel do kabíny, tak som osobne poznal len brankára Adama Jakubecha. Ale chlapci ma prijali veľmi dobre. Bol tam možno nejaký prirodzený rešpekt voči staršiemu hráčovi. Pre mňa je to líderstvo v kabíne možno nové, ale nebojím sa toho a je to pre mňa výzva,“ dodal Pauschek, ktorý by mal byť novým kapitánom mužstva, hoci to zatiaľ oficiálne nikto nepotvrdil. Nechcú podliezť minulú sezónu Pár dní pred začiatkom ligy riešia v Michalovciach aj ďalšie možné odchody. Klub dostal ponuku na dvoch mladých hráčov, ktorí sa dokázali presadiť do základu v minulej sezóne – 17-ročného útočníka Adama Žuleviča a 19-ročného stredopoliara Artura Musáka. „V prípade Adama máme tri relevantné ponuky a je na ňom a jeho agentovi, či sa pre niektorú rozhodnú. V prípade Artura sme ponuku zmietli zo stola a ostáva u nás ako perspektívna náhrada za Igora Žofčáka,“ ozrejmil generálny manažér klubu Ivan Gondor. Ten má v otázke cieľov pred novou sezónou jasno. „Vydržať o minútu dlhšie v zápase s Košicami,“ pousmial sa narážajúc na to, že Michalovčania v predchádzajúcej sezóne prišli o prvú šestku gólom v poslednej minúte nadstaveného času v zápase posledného kola s Košicami.

„Po minulej sezóne sa určite chceme pohybovať v strede tabuľky. Poviem to takto. Ak budeme piaty alebo šiesty, budeme veľmi spokojný, keď zopakujeme siedme miesto, budeme radi. So všetkým pod touto latkou už spokojní nebudeme,“ dodal Gondor s tým, že podstatné bude hrať atraktívny futbal a zvýšiť návštevnosť na domácich zápasoch. Tie sa budú odohrávať na vynovenom štadióne. Pozitívnou správou nielen pre Michalovce, ale aj pre súperov, je nový trávnik na hlavnej hracej ploche. Žofčák stále na súpiske Hoci oficiálne oznámil koniec profesionálnej kariéry a prijal viacero funkcií v klube, na súpiske Michaloviec stále ostáva aj ikona klubu, 42-ročný Igor Žofčák. Čaká naňho rozlúčkový 494. zápas v slovenskej lige a celá sláva by sa mala udiať už v druhej polovici augusta, kedy by mali Michalovce hostiť majstrovský Slovan Bratislava. „Igor je živel, takže verím, že určite by si rád natiahol dres a nastúpil. Ale zatiaľ to veľmi neplánujeme,“ pousmial sa Šoltis pri otázke či vzhľadom na neuzavretý a neúplný káder nenastúpi Žofčák aj do iných ligových zápasov. „Posunul sa na inú pozíciu, sú tu iní, mladí chlapci, musia prebrať jeho štafetu a ja verím, že ten zápas o Slovanom sa uskutoční,“ dodal Šoltis.

Šok na záver: Podpaľujú sa kvôli futbalu na Zemplíne autá? Predsezónna tlačová konferencia Michaloviec skončila šokujúcim vyhlásením generálneho manažéra Gondora. Tomu podľa jeho vlastných slov najprv vo februári a teraz pred pár dňami zatiaľ neznámy páchateľ podpálil autá stojace na dvore pred jeho domom. „Do klubu som prišiel pred rokom s jediným cieľom, zastabilizovať ho ekonomicky a pozdvihnúť športovo. Druhá časť sa podarila, v prvej ešte máme nejaké rezervy. Podnikám 30 rokov a nemám žiadne záväzky, žiadne dlhy, nedlžím Slovenskej republike, finančnej správe, mojim klientom. Nikto sa mi v živote nevyhrážal. Môžem prehlásiť, že až do februára som v podstate nezamykal ani dom na našej ulici. To, čo sa udialo, sa udialo až potom, keď som vstúpil do klubu a prerušil niektoré nekalé podnikateľské praktiky tu, na štadióne,“ rozhovoril sa Gondor, ktorý sa verejne obrátil aj na slovenskú políciu so žiadosťou o ochranu svojej rodiny a svojho majetku. „Zároveň chcem oznámiť zamestnancom a všetkým členom klubu, fanúšikom a verejnosti, ktorá nás podporuje, našim sponzorom, že z tejto cesty neustúpim a budem pokračovať ďalej v klube. A budem pokračovať v tých intenciách a v tých zákonných normách, ako som začal. Kedysi som svoje vyhlásenia končil sloganom Spolu sme Zemplín, dnes to uzavriem inou vetou: Spolu sme slušní ľudia,“ dodal generálny manažér MFK Michalovce.

Zmeny v tíme Michaloviec Príchody: Lukáš Pauschek (SVK - 32) – zo Slovana Bratislava

Tae-rang Park (KOR -22) – zo Sejong SA FC (KOR)

Kai Brosnan (ENG – 23) – z Hemel Hempstead Town (ENG)

Hugo Ahl (SWE – 23) – z Tatrana Prešov

Gytis Paulaskas (LTU – 25) – z Kolosu Kovalivka (UKR) Odchody: Viktor Budinský - ukončené hosťovanie

Issa Adekunle – ukončená zmluva

Enzo Arevalo – ukončená zmluva

Eduvie Ikoba – ukončená zmluva

Ivan Tiurin – ukončená zmluva

Jeremy Sivi – ukončená zmluva

Lukáš Šimko – MFK Skalica

Alexandros Kyziridis – Hearts of Midlothian (SCO)

Denys Taraduda – Spartak Trnava

Matúš Marcin - Podbrezová

Igor Žofčák – ukončenie kariéry