Petržalka si bez problémov poradila s Malženicami. Kuriózne góly padali v druhom polčase

FC Petržalka - OFK Dynamo Malženice 3:1 (0:0)
MONACObet liga - 3. kolo:
Góly: 49. Gašparovič, 62. Krajčovič (vlastný), 63. Kubka - 67. Trello.
Rozhodovali: Varga - Hrobárik, Dorík, ŽK: Sliacky - Kurej, Henyig, Breznik,
Počet divákov: 577
BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka zdolali v dueli 3. kola MONACObet ligy na domácom trávniku OFK Dynamo Malženice 3:1.
Po štyroch minútach druhého polčasu otvoril skóre stretnutia kapitán domácich Lukáš Gašparovič.
V 63. minúte zvýšil striedajúci útočník Oliver Kubka už na 3:0. Zverenci Ľuboša Reitera majú po troch kolách na konte sedem bodov a zostávajú bez prehry.
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
2
1
0
8:5
7
V
R
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
3
2
1
0
4:1
7
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
0
1
7:5
6
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
1
2
0
4:3
5
V
R
R
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
1
2
0
4:3
5
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
4:4
4
P
V
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
1
1
1
3:3
4
R
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
1
0
2
4:6
3
P
V
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
14
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
0
1
2
3:5
1
R
P
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body