ONLINE: FC Petržalka - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

PETRŽALKA. Futbalisti FC Petržalka a OFK Malženice dnes hrajú zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - OFK Malženice (II. liga, MONACObet liga, 3. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
10.08.2025 o 10:30
3. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Prehľad
Rozhodca: Varga – Hrobárik, Dobrík..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola MONACObet ligy medzi Petržalkou a Malženicami. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
FC PETRŽALKA
Petržalka po remíze 0:0 s farmou Slovana v dohrávke 1. kola brala tri body. Doma porazila Považskú Bystricu 1:0. Jediný a víťazný gól zaznamenal Appiah, ktorý trestal hosťujúcu obranu za chybu.
OFK DYNAMO MALŽENICE
Malženice musia byť spokojné s odštartovaním sezóny. V Žiari nad Hronom získal bod, pred vlastnými fanúšikmi uplynulú nedeľu vyhrali 3:1 nad Púchovom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
2
1
0
8:5
7
V
R
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
0
1
7:5
6
P
V
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
1
2
0
4:3
5
V
R
R
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
1
2
0
4:3
5
R
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
2
1
1
0
1:0
4
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
1
0
3:1
4
V
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
1
1
1
3:3
4
R
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
1
0
2
4:6
3
P
V
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
14
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
0
1
2
3:5
1
R
P
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body