Bratislavské derby prialo Interu. V Petržalke mu stačil jediný gól

MONACObet liga - 12. kolo
FC Petržalka - FK Inter Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 28. Piroska
Rozhodcovia: Smolák - Roszbeck, Uram
ŽK: Hlavatý - Ba, Sokol
BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka si pripísali v druhej najvyššej súťaži tretiu prehru za sebou.
V nedeľnom stretnutí 12. kola MONACObet ligy podľahli v bratislavskom derby Interu 0:1 a v tabuľke zostali na piatom mieste so ziskom 18 bodov.
Inter sa na domácich bodovo dotiahol, zo šiestej priečky zaostáva len o skóre. Jediný gól zápasu strelil v 28. minúte veterán Juraj Piroska.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
9
3
0
28:9
30
V
R
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
5
FC PetržalkaFC Petržalka
12
5
3
4
17:12
18
P
P
P
V
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
3
4
13:11
18
V
R
P
V
P
7
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
4
3
4
12:13
15
V
V
P
R
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
3
4
4
12:16
13
V
R
R
V
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
12
2
3
7
13:25
9
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body