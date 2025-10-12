ONLINE: FC Petržalka - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)

PETRŽALKA. Futbalisti FC Petržalka a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 12. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 12. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
12.10.2025 o 10:30
12. kolo
Petržalka
0:0
(0:0)
15' minúta
Prebiehajúci
Inter Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Roszbeck, Uram.
Prenos
15
Sliacky sa nedostal cez Vyskoča, rozohráva Šulla.
14
Halouska nakopol loptu dopredu, tá ale skončila iba u Djibyho Ba, faul si následne vypýtal Konios.
12
Inter centroval zo štandardky, ale Petržalčania loptu na hranici vlastnej šestnástky odvrátili.
10
Appiah vystrelil na bližšiu žrď, Šulla bol pripravený.
9
Appiah sa šikovne zbavil brániacich hráčov a prihral prudko po zemi pred bránu, ale nik z jeho spoluhráčov sa do zakončenia nedostal.
8
Inter po dlhšom čase pred pokutovým územím Petržalky, ale šancu si nevypracoval.
6
Appiah odcentroval z ľavej strany z hranice vápna, jeho center končí u Šullu.
5
Bačinský napádal rozohrávku, Šulla odkopol loptu za postrannú čiaru.
5
Teraz sa hrá na polovici Petržalky, vhadzuje Tóth.
3
Bačinský poriadne natiahol Šullu! Ten predviedol úspešný zákrok.
2
Gašparovič už prihrával pred bránu, tam dokázal zasiahnuť Madubuegwu.
2
Strela Pirosku z priameho kopu letela vysoko nad bránu.
1
Prvá akcia patrila Interistom, Mészáros si vypýtal faul a získal priamy kop.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FC Petržalka: Halouska – Alabi, Hlavatý, Bačinský, Deligiannis, Appiah, Bajtoš, Slouk, Sliacky, Kapur, Gašparovič (C)
Náhradníci: Petrúfka, Anh, Obiora, Ďurdík, Sagan, Cruce-Corcy, Kubovič, Ševce, Konan
Tréner: Ľuboš Reiter
FK Inter Bratislava: Šulla – Konios, Madubuegwu, Remeň, Mészáros, Sokol, Tóth, Vantruba, Ba, Vyskoč, Piroska (C)
Náhradníci: Mihálek, Turčák, Špak, Šefčík, Kodhaj, Bellás, Legnani, Matallana, Danihel
Tréner: Marián Šarmír
Prajem príjemné nedeľné dopoludnie. V 12. kole MONACObet ligy nás čaká malé bratislavské derby medzi Petržalkou a Interom Bratislava. Úvodný výkop je naplánovaný na 10:30.
Petržalka sa nachádza na 5. mieste, na konte má 18 bodov. Rovnako ako štvrté Pohronie a tento zápas má k dobru. Petržalčania po štyroch výhrach za sebou minulé dva duely prehrali, naposledy podľahli Lehote pod Vtáčnikom 0:1.
Inter figuruje na 7. priečke, doposiaľ nazbieral 15 bodov. Z uplynulých piatich duelov vyhral dva, jedenkrát remizoval a dvakrát prehral. V minulom kole uhral doma bezgólovú remízu s Púchovom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
9
3
0
28:9
30
V
R
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
4
3
4
12:13
15
V
V
P
R
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
3
4
4
12:16
13
V
R
R
V
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
12
2
3
7
13:25
9
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body