Ozdobou tretej ligy je chemik. Ponuky z vyššej súťaže odmieta

Priamy kop, parádny gól. Pre bývalého ligového hráča rutina?

Rozhodne nie. Dávam veľa gólov, ale nie spoza šestnástky. Väčšinou sa triafam z iných vzdialeností.

Nemali sme na ihrisku ľaváka, ktorý by to zobral na seba. Dal som ponuku spoluhráčovi, aby to skúsil. Martin Šebek však vymyslel signál. Posunul mi loptu a ja som to šupol povedľa múru.