Nový slovanista vraj predstieral zranenie. Nie je profesionál, ale dezertér, tvrdia Poliaci

Dvadsaťtriročný rodák z Trenčína má veľmi pestrý životopis. V roku 2018 sa sťahoval do akadémie Red Bull Salzburg, neskôr pôsobil v Reale Sociedad.

Koncom februára si na tréningu privodil zranenie kolena. Vyšetrenie ukázalo, že by mal vynechať len niekoľko týždňov.

Slovenský stredopoliar bol jedným z kľúčových hráčov tímu. Tento ročník však poľskému celku vôbec nevyšiel. Slask obsadil 17. miesto v Ekstraklase a zostúpil do druhej poľskej ligy.

Poľské zdroje uvádzajú, že ak by slovenský stredopoliar nastúpil do minimálne dvoch ďalších zápasov a odohral v nich aspoň dva celé 45-minútové polčasy, podľa klauzuly by sa jeho zmluva automaticky predĺžila o rok. Tomu sa chcel vraj vyhnúť.

Od Poliakov si pýtal pol milióna ročne

„Je škoda, že sa nedokázal správať príkladne, keď ho tím najviac potreboval,” píše o ňom Piotr Janas z Gazeta Wroclawska.

Robert Skrzynski z Radio Wroclaw už v decembri avizoval, že Pokorný by už v zime najradšej klub opustil.

Podľa informácií šéfredaktora Tomasza Wlodarczyka z portálu Meczyki.pl si Pokorný najnovšie pýtal od ďalšieho poľského klubu Widzew Lodz 45-tisíc eur mesačne. Ten mu taký obnos peňazí odmietol ponúknuť.