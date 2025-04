Nikdy som sa neorientoval na peniaze, tvrdí Pekarík. Mohol ísť do Ázie, snaží sa o zázrak

Teraz sa so spoluhráčmi snaží o zázrak. České Budějovice sú v lige jasne posledné a na pozíciu zaručujúcu aspoň baráž strácajú dvanásť bodov. V českej najvyššej súťaži sa hrajú ešte tri kolá základnej časti a potom nadstavba.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Keď prišiel počas zimnej prestávky do Českých Budějovíc, u susedov to brali ako veľkú udalosť.

"Želám si, aby sme to ešte trochu zdramatizovali. Kým je minimálne šanca, budeme sa biť. Ale samozrejme je už nutné bodovať. Najdôležitejšie je nastavenie kabíny. Viera a motivácia, ktorú v nej teraz vidím, sa nesmú vytratiť. Nikto nemá zvesenú hlavu alebo negatívnu náladu," vysvetlil 38-ročný futbalista v rozhovore pre idnes.cz a sport.cz.

"Odporučil, aby som šiel do tímu, ktorý hrá so štyrmi obrancami ako reprezentácia. Aj preto som skončil v Žiline, kam som sa v lete po rokoch v Nemecku vrátil a kde preferujú systém 3-4-3," vravel Pekarík.

"Mal som ponuky napríklad z Ázie, ktoré boli finančne veľmi zaujímavé, ale zo športového hľadiska mi nedávali zmysel. Nikdy v kariére som sa neorientoval na finančnú stránku, vždy som sa predovšetkým pozeral na športové hľadisko. To som v Ázii nevidel. Keď už som bol dohodnutý s Dynamom, prišli ešte tri ponuky z Európy," dodal.

Žilinský rodák potvrdil, že má stále motiváciu pokračovať v kariére aj na reprezentačnej úrovni.

"Na konci sezóny budeme hrať dve prípravné stretnutia, po nich si všetko vyhodnotíme. Ale ak budem zdravotne v poriadku, vo forme a tréner Calzona ma bude chcieť, rád prídem. Reprezentácia je pre mňa obrovská motivácia, ktorá ma ženie stále vpred. Aj preto sa snažím dávať telu absolútne maximum, čo potrebuje. Nič nepodceňujem, dbám na každý detail a nerobím žiadne kompromisy."

Budúcnosť spája s nemeckým klubom Hertha Berlín, kde strávil viac než polovicu profesionálnej kariéry.

"S Hertou sme na všetkom dohodnutí. V januári sme zmluvne dotiahli detaily o mojej spolupráci po kariére. Som za to veľmi rád. Je to možno aj ocenenie mojej dvanásťročnej práce v klube. Veľmi si to vážim.