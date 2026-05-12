Surovčík by mal byť po napadnutí v poriadku. Figuruje v základnej zostave Sparty

Brankár futbalovej Sparty Jakub Surovčík, ktorého v sobotňajšom nedohratom derby napadli fanúšikovia Slavie, je v zostave pre dnešný ligový zápas s Plzňou.
Štart dvadsaťtriročného gólmana proti Viktorii nebol istý. Stretnutie 3. kola skupiny o titul ligovej nadstavby sa začne o 20.00 h.
Podpredseda predstavenstva Sparty František Čupr dnes popoludní zástupcom médií povedal, že členovia disciplinárnej komisie Ligovej futbalovej asociácie sa ho na mimoriadnom zasadnutí po sobotňajšom nedohratom derby na Slavii pýtali okrem iného na Surovčíkov zdravotný stav.
Brankára napadli na trávniku fanúšikovia Slavie. Klub dúfal, že slovenský gólman bude čo najskôr v poriadku.
Či bude môcť nastúpiť už do večerného ligového stretnutia proti Plzni, Čupr pri odchode z rokovania nepotvrdil.
Surovčík po stretnutí na instagrame oznámil, že bude incident riešiť právnou cestou. Odchovanec Slavie nebol jediným napadnutým hráčom Sparty.
Do priameho stretu s fanúšikmi súpera sa dostali aj útočník Matyáš Vojta a obranca Jakub Martinec.
Vojta v základnej zostave proti Plzni figuruje tiež, Martinec nemôže hrať kvôli štyrom žltým kartám.
Sparte naďalej chýba Lukáš Haraslín. Kapitán mužstva sa zaradil do širokého zoznamu absencií, ktorý číta 17 hráčov.
Sparta po kontumačnej výhre v derby stráca tri kolá pred koncom súťaže päť bodov na vedúcu Slaviu, ktorá v stredu na štadióne bez divákov privíta Jablonec.