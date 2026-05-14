Dsciplinárka v Česku rozdávala opäť tvrdé tresty. Niektorí hráči si nezahrajú ani na úvod sezóny

Nigérijský futbalista David Moses obdržal osemzápasový dištanc za incident počas zápasu svojej Slavie Praha v Liberci (2:1) začiatkom mája.
Jeho spoluhráč Tomáš Chorý dostal po červenej karte aj stopku na šesť stretnutí v súvislosti so sobotným pražským derby, ktoré sa skončilo pre incident fanúšikov Slavie kontumačne v prospech Sparty.
Obranca „zošívaných“ David Douděra nemôže hrať tri duely pre nadávky smerom k rozhodcom.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar Moses udrel v Liberci lakťom Petra Hodouša a zlomil mu čeľusť. V samotnom zápase nezasiahol rozhodca ani VAR.
„Princíp disciplinárnej zodpovednosti je postavený na tom, že každý hráč nesie počas stretnutia zodpovednosť za svoje konanie, a to vrátane následkov, ktoré môže jeho počínanie spôsobiť.
Disciplinárna komisia preto pri posudzovaní a určovaní výšky disciplinárneho trestu v podobných prípadoch nehodnotí iba samotnú povahu incidentu, ale aj jeho následky,“ vysvetlil predseda disciplinárnej komisie Jiří Matzner podľa českých médií.
Vzhľadom na vážne následky hrozil Mosesovi trest od dvoch do osemnástich mesiacov. Osemzápasový dištanc je tak podľa Matznera na spodnej hranici sadzobníka.
Správaním Chorého sa disciplinárna komisia zaoberala už tretíkrát v sezóne. V sobotňajšom nedohranom derby so Spartou sa previnil úderom lakťom do tváre Asgera Sörensena.
Hlavný rozhodca Karel Rouček mu najprv udelil žltú kartu, po intervencii VAR a zhliadnutí opakovaných záberov mu však dal priamo červenú kartu.
Chorý už bol predtým vylúčený za úder do rozkroku brankára Slovácka Milana Heču, za čo ho disciplinárka potrestala dištancom na šesť zápasov.
Pred mesiacom pľul na plzenského obrancu Sampsona Dweha a dostal stopku na jedno stretnutie.
Douděra videl v sobotu červenú kartu, keď na začiatku nadstaveného času ostro a vulgárne vybehol na rozhodcov.