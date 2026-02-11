Po dvanástich rokoch v jednom klube prvej ligy, ťahá piatu sezónu rekordéra tretej

Najtradičnejší treťoligový klub na Slovensku z Veľkých Ludiniec nezačal rekordnú 20. sezónu v tretej najvyššej súťaži najlepšie.
V 1. kole TIPOS tretej ligy Západ prehral doma s vlani predposlednými Častkovcami, ktoré sa posilnili a aktuálne zimujú na šiestom mieste.
Ludinčania síce viedli najtesnejšie 1:0, hostia však otočili na konečných 3:1, no zdolaný tím vtedy ešte netušil, aký obrat ho čakal o týždeň v Trenčíne.
Po rýchlom góle letnej posily Sebastiána Ráka viedol aj pod Čákovým hradom 1:0, lenže béčko prvoligového AS Trenčín a neskorší jesenný majster nakoniec otočilo na 5:1.
Mužstvo okolo bývalého prvoligistu Petra Orávika zabodovalo premiérovo až v 3. kole v domácom stretnutí proti KFC Komárno B po víťazstve 3:0. Spolu so Šimonom Horniakom služobne najstarší Orávik bol proti béčku Komárna na začiatku vydarenej akcie pred úvodným gólom Adama Šútora, no tentokrát sa výsledkový obrat na Tekove nekonal.
Dodáme, že Ludince boli vlani farmou práve prvého mužstva KFC Komárno, i to, že kto chce vidieť v okrese Levice aspoň treťoligový futbal, musí ísť do tejto jeden a poltisícovej futbalovej viesky.
„Keď som skončil na ViOne, mal som niekoľko ponúk aj z vyšších súťaží, alebo zo zahraničia. Ja som však už nechcel ísť ďaleko z domova, pretože náš syn Alex mal vtedy dva roky a chcel som s ním byť čo možno najdlhšie,“ začal svoje rozprávanie pre Sportnet bývalý prvoligový hráč Peter Orávik.
„Asi po týždni mi v tom období zavolal pán Urbán z Veľkých Ludiniec, stretli sme sa a za chvíľu boli dohodnutí. Jednoducho, sadli sme si ľudsky a to bolo rozhodujúce,“ vrátil sa štyri a pol roka dozadu 37-ročný ofenzívny futbalista.
„V Ludinciach som už piatu sezónu, ponuky síce prichádzajú každého pol roka z tretej, štvrtej či piatej ligy, alebo z Rakúska, vo Veľkých Ludinciach som však spokojný a nemám dôvod ísť niekam inam.
Je to malá dedinka, no tak dobrosrdečných a pre amatérsky futbal zapálených ľudí, ako sú František Urbán a predseda klubu František Vígh, som snáď ešte ani nestretol. Hádam celý svoj život obetovali futbalu vo svojej rodnej obci a dovolím si povedať, že bez nich by tam v tejto dobe už nebol. Osobne som naozaj rád, že môžem byt toho súčasťou.“
Verný ťahúň mužstva
Kapitán a ťahúň mužstva je po príchode z prvoligového FC ViOn Zlaté Moravce, kde bol úctyhodných dvanásť sezón, aktuálne v treťoligovom TJ Družstevník Veľké Ludince už piatu sezónu.
„Dvanásť rokov v FC ViOn Zlaté Moravce znie teraz už aj pre mňa skoro až neuveriteľne, ale neľutujem ani jeden deň, ktorý som tam prežil. Ja som bol na ViOne vlastne už akoby doma, majiteľ Viliam Ondrejka bol vždy korektný chlap.
Samozrejme, že som mal aj iné ponuky, ja som sa tam však cítil výborne, vyhýbali sa mi zranenia a nemal som dôvod odísť, pokiaľ bol záujem aj z opačnej strany,“ osvetlil dnes už nevídanú vernosť klubu.
Orávik sa s rodinkou usadil práve pri Zlatých Moravciach, v rodinnom dome v malej dedinke Lovce. „S partnerkou Klaudiou sme spolu už viac ako jedenásť rokov, do oka sme si padli v jej kaviarni, do ktorej sme ako futbalisti ViOnu často chodili na kávu. Dnes máme sedemročného syna Alexa a dvojročnú dcérku Sabinku, čiže spomínaná vernosť funguje.“
Syn Alex chce byť brankár. „Chodí do futbalovej akadémie Stars academy, ktorú založili moji bývalí spoluhráči zo Zlatých Moraviec Patrik Pavlenda a Martin Chren. Nie som však typ rodiča, ktorý by syna nasilu tlačil do futbalu. Pokiaľ ho však bude baviť, budem ho podporovať,“ zamyslel sa odchovanec Považskej Bystrice, ktorý ako 18-ročný nádejný futbalový pracant uspel na skúške v treťoligovom FK Žiar nad Hronom, kde odohral dva a pol roka.
Vzápätí pomohol za jarnú polsezónu Dolnému Kubínu k postupu do druhej ligy a prišla ponuka zo Zlatých Moraviec.
Slabší úvod jubilejnej sezóny
Služby a po vlaňajšej skúsenosti práve vernosť vyzretého lídra kabíny si nevie vynachváliť ani športový manažér klubu František Urbán, ktorý musel v priebehu uplynulého roka plátať diery po odchode skupiny hráčov základnej zostavy do FC Nitra.
Rekordná a jubilejná 20. sezóna v tretej lige - bez jediného vypadnutia - nezačala pritom uplynulé leto práve najlepšie, veď šesťbodový zisk po 8. kole mohol navodzovať všelijaké myšlienky.
Mužstvo sa však nepoddalo, bojovalo o každý jeden bod a v posledných dvoch jesenných kolách si výrazne polepšilo ziskom šiestich bodov. V tom predposlednom zvíťazilo dokonca na pôde štvrtej Galanty 2:0, a dnes zimuje na jedenástom mieste neľahkej súťaže jeden bod za DAC Dunajská Streda B a dva pred Slovanom Duslo Šaľa a FK Rača Bratislava.
Sportnet zaujímalo, ako videl uplynulú jeseň pracovitý kapitán mužstva.
„S jesenným umiestnením nie sme úplne spokojní, hlavne začiatok súťaže sme nemali dobrý. Dovolím si však tvrdiť, že v niektorých zápasoch bez víťazstva sme boli dokonca herne lepším mužstvom, len sme nedokázali zvládnuť kľúčové situácie zápasu.“
Pripomenieme, že žlto-zeleným chýbal kvôli zraneniu väčšinu jesene skúsený zadák Michal Pintér, ktorý prišiel pred sezónou z macedónskeho FK Vardar Skopje ako najväčšia letná posila.
„Michal Pintér už trénuje po zranení naplno, podľa mňa to bude na jar jeden z najlepších stopérov v súťaži. Naplno však v príprave zaberá aj mladý Kanaďan Nathan Noël, ktorý v odvetách tiež ešte ukáže svoju rýchlosť.
Na jeseň však zohral rolu aj nízky vekový priemer mužstva, ktorý je - bezo mňa - 22 rokov. Naším cieľom je konečné desiate a lepšie miesto, čo si myslím, že zvládneme,“ zakončil Peter Orávik.
Urbán: Už päť rokov je rarita
Aký je prínos exligového hráča pre treťoligistu, pýtali sme sa toho najpovolanejšieho, 63-ročného športového manažéra klubu Františka Urbána, ktorý žije najkrajšou hrou od svojich hráčskych čias už takmer 50 rokov a ktorý posilu z prvej ligy pred štyri a polrokom „vybavil“ a priviedol.
„Peter Orávik je pre naše mužstvo stále veľkým prínosom. Aj v amatérskom futbale si totiž zachoval takmer až profesionálny prístup, navyše, medzi hráčmi je veľmi obľúbený. Nikdy totiž nedal nikomu najavo, že hral toľko rokov najvyššiu súťaž, medzi nami vždy platilo chlapské podanie si ruky. Charakterovo a aj ľudsky je u mňa zaradený obzvlášť vysoko.
Je totiž pravým opakom napríklad tých hráčov, ktorí od nás vlani odišli bez slova. Osobne si myslím, že práve takýmto futbalistom sa to môže raz ešte morálne vrátiť. Doba priniesla, že keď je hráč v jednom klube povedzme viac ako povedzme päť rokov, tak je to už skôr rarita. Vzťah ku klubu išiel do úzadia,“ hovoril dlhoročný manažér.
Kanaďana získali výhodne
Ludince boli roky známe tým, že neangažovali legionárov napríklad z Južnej Ameriky. V lete však prišiel 22-ročný Kanaďana Nathaniel Joseph Noël.
„Noël je výnimkou. V rámci zimnej či letnej prípravy zvykneme hrávať zápasy s maďarským treťoligovým klubom FC Hatvan, s ktorým máme dlhoročne veľmi dobré vzťahy a práve odtiaľ sme ho získali.
Bol to totiž obojstranne veľmi výhodný „obchod“. V Maďarsku je futbal oveľa štedrejšie podporovaný zo strany štátu a napríklad treťoligový klub dostane od Maďarského futbalového zväzu vyše 80 000 eur, keď zaň nehrá aspoň päť rokov ani jeden zahraničný hráč. FC Hatvan nám Noëla ponúkol s tým, že pracovný pomer mu pokračuje v Maďarsku, ale hrať bude za nás. Po piatich rokoch sa tam už nebude brať ako zahraničný hráč.
Dokázali sme sa dohodnúť aj na financiách, no a k Noëlovi musím povedať, že i keď moje názory na legionárov v našom amatérskom futbale sú rezervované, on je jeden inteligentný, oddaný chlapec a vynikajúci futbalista,“ povedal na adresu krajného beka či záložníka klubový činovník, ktorý hrával pred rokmi nižšie súťaže na pozícii v strede obrany.
Petržalka neprišla na hody
V tretej najvyššej súťaži sa stala nevídaná anomália, keď na zápas 5. kola Veľké Ludince - Petržalka B hostia neprišli. „Tak to bol naozaj jeden veľký lapsus, ktorý iba potvrdil moje slová o nesprávnosti rozhodnutia zväzu zaradiť B-mužstvá do súťaže.
Stalo sa to práve na naše obecné hodové slávnosti a vlastne vôbec po prvýkrát sa stalo, že sa u nás nehral na hody akýkoľvek futbalový zápas,“ krútil hlavou Urbán, ktorý je aj prezidentom ObFZ Levice.
Po jeseni jedenásty tím by vraj v 16-člennej súťaži problémy so záchranou nemal mať.
„Pevne verím, že s terajším kádrom sa bojom o záchranu vyhneme.“ Veľké Ludince zdolali v príprave FC Hatvan 4:2, štvrtoligové Levice 4:1 a minulý piatok lídra stredoslovenskej piatej ligy Juh Novú Baňu 6:2. Potvrdený je zatiaľ príchod 24-ročného brankára Kristiána Németha z konkurenčnej Galanty, ktorý prichádza na hosťovanie do konca sezóny.
Manažér u ministra
Futbal v rodných Veľkých Ludinciach financujú dlhé roky František Urbán a František Vígh z agro biznisu. Manažmenty mužstiev troch tretích líg na Slovensku po jesennej časti vyrušilo, že nedostali prvú splátku zo sľúbenej sumy 20 000 eur, ktorú mali zinkasovať na základe dohody medzi SFZ a národnou lotériovou spoločnosťou TIPOS, ktorú kluby propagujú napríklad na svojich štadiónoch či dresoch.
Treťoligisti s peniazmi rátali a niektoré si museli zobrať buď pôžičku, alebo zostali dlžné na výplatách pre hráčov.
Skraja minulého týždňa sa zástupcovia časti klubov - vrátane Františka Urbána - stretli s ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom a generálnym riaditeľom Tiposu Michalom Hutníkom, ktorí ich uistili, že peniaze, s ktorými v rozpočtoch rátali, dostanú čo najskôr.