Ani Taliansko, ani Sarajevo. Kováčik sa vracia späť na Slovensko

Peter Kováčik v drese FK Podbrezová.
Peter Kováčik v drese FK Podbrezová. (Autor: Facebook FK Podbrezová)
TASR|19. sep 2025 o 19:21
V talianskom tíme príležitosť nedostal

PODBREZOVÁ. Slovenský futbalový stredopoliar Peter Kováčik sa po pôsobení v talianskom Calcio Como vrátil do FK Železiarne Podbrezová.

S účastníkom Niké ligy podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. V Podbrezovej pôsobil na hosťovaní už v jarnej časti minulého ročníka.

Dvadsaťtriročný Kováčik prestúpil do Coma v lete 2024, no v talianskom tíme príležitosť nedostal a necelý rok strávil aj na hosťovaní v poľskom klube Jagiellonia Bialystok.

„Peter Kováčik po konci v Come zostal voľným hráčom. Boli sme spolu v kontakte a keď mu popadali možnosti, ktoré mal, tak sme tie debaty zintenzívnili. Som veľmi rád, že sme sa s ním dohodli na zmluve do konca sezóny.

Bude teraz potrebovať ešte čas, aby sa opäť do toho dostal, ale som presvedčený o tom, že s plynúcim časom bude pre nás väčšou a väčšou posilou ako na ihrisku, tak aj v kabíne.“ povedal pre klubový web Miroslav Poliaček, generálny manažér Podbrezovej.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
4
2
0
12:2
14
V
V
V
R
V
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
4
0
3
9:12
12
P
V
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
3
3
0
14:9
12
R
V
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
2
2
3
10:15
8
P
R
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
1
3
3
8:10
6
V
P
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
1
3
3
7:11
6
P
P
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
7
1
1
5
8:15
4
V
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
0
4
8:11
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

