Canizares, Amavisca či Prosinečki. Bývalí reprezentanti nastúpia proti legendám Realu Madrid a Ovieda

„Po nečakanom odchode Petra sa klub Real Oviedo nikdy nepozrel do La Ligy. Dokonca spadol až do tretej ligy.

Potrebujú systémové riešenie

Organizácia zahraničných zápasov je finančne náročná. Jedným z partnerov je Slovenský futbalový zväz.

„Náš projekt chceme dať čo najviac do pozornosti, aby sme zviditeľnili ľudí, ktorí si to plne zaslúžia. Na Slovensku chýba systémové riešenie podobných záležitostí. Pretože my nechodíme na výlety, ale dávame do pozornosti ľudí, ktorí si to, za to čo odviedli pre Slovensko, zaslúžia. Tieto legendy totiž písali po revolúcii kroniku slovenského futbalu.