Hanba takejto súťaže. Je vytvorená pre podvodníkov, zúri hlas z Barcelony

Barcelona nezvládla dramatickú odvetu štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Atlética Madrid a po vyradení prišli silné emócie.
Najhlasnejšie sa ozval brazílsky krídelník Raphinha, ktorý síce pre zranenie nehral, no prišiel na Metropolitano podporiť spoluhráčov. Po záverečnom hvizde sa ostro pustil do rozhodcu aj celého priebehu stretnutia.
Tím trénera Hansiho Flicka vypadol po zápase kontroverzných momentov. Hostia žiadali dva pokutové kopy a navyše prišli o vylúčeného Erica Garcíu, ktorý dostal priamu červenú kartu.
„Pre mňa to bol ukradnutý zápas. Nielen to, myslím si, že rozhodovanie malo veľa problémov. Je neuveriteľné, aké rozhodnutia padli. Atlético urobilo neviem koľko faulov a rozhodca im neukázal žltú kartu. Naozaj chcem pochopiť, prečo sa boja, aby FC Barcelona vyhrala,“ vyhlásil Raphinha v mixzóne podľa sport.es.
Trojnásobné úsilie
Brazílčan dodal, že je ťažké uspieť, keď tím musí podľa neho vynaložiť trojnásobné úsilie, aby zvíťazil. Pripustil, že jedna chyba rozhodcu sa môže stať, no nerozumie tomu, keď sa podľa neho opakuje v dvoch zápasoch po sebe.
Jeho hnev sa neskončil iba pri slovách. Kamery DAZN zachytili, ako po stretnutí zamieril k časti domácich fanúšikov a gestami im naznačoval, že v ďalšom kole vypadnú. „Von!“ kričal smerom k tribúnam.
Barcelona tak skončila vo štvrťfinále po dvoch dueloch poznačených vylúčeniami. V prvom zápase videl červenú kartu Pau Cubarsí, v odvete bol vylúčený Eric García.
Katalánci sa teraz sústredia na La Ligu, kde majú deväťbodový náskok pred Realom Madrid a čaká ich ešte májové El Clásico. Raphinha pokračuje v liečbe zranenia, ktoré utrpel počas reprezentačnej prestávky s Brazíliou.
Riešiť ho môže UEFA
Raphinha sa zároveň môže dostať do problémov s UEFA. Európska futbalová autorita analyzuje jeho výroky o „ukradnutom zápase“ po odvete štvrťfinále proti Atléticu Madrid, rovnako aj gestá smerované k fanúšikom súpera.
Podľa španielskych médií mu hrozia dva samostatné disciplinárne postihy – za verbálne napadnutie rozhodovania a za nešportové správanie po stretnutí.
Po zápase reagoval aj Toni Freixa, niekdajší funkcionár FC Barcelona, ktorý dnes pôsobí ako komentátor. Na sociálnych sieťach zverejnil ostrý odkaz.
„V celej konfrontácii sme boli jasne lepší tím. Antifutbal a účelovo vedené rozhodovanie nám zabránili postúpiť. Hanba takejto súťaže. Je vytvorená pre podvodníkov," tvrdil právnik a bývalý člen predstavenstva FC Barcelona.