Zo sna ku nočnej more a znovu do sna. Kinský sa po horore poďakoval za podporu

Český futbalový brankár Antonín Kinský prehovoril prvýkrát po katastrofálnom debute v Lige majstrov.
Na sociálnej sieti sa v stredu večer poďakoval všetkým, ktorí mu vyjadrili podporu.
Dvadsaťdvaročný Čech v službách Tottenhamu Hotspur nastúpil na utorkový zápas na trávniku Atletica Madrid, aj keď posledný štart si pripísal ešte koncom októbra v stretnutí Anglického ligového pohára s Newcastlom United.
To, čo mohlo byť rozprávkovým debutom, sa však zmenilo na nočnú moru, keď Kinského dve hrúbky viedli ku gólom Atletica, ktoré po štvrťhodine vyhrávalo už 3:0. Tréner anglického tímu Igor Tudor poslal v 17. minúte medzi tri žrde brankársku jednotku Guglielma Vicaria.
Kinského pri odchode z trávnika podporili kapitán Cristian Romero aj obranca Kevin Danso. Trojica Joao Palhinha, Conor Gallagher a Dominic Solanke za ním šla z lavičky až do tunela, zatiaľ čo Tudor ho odignoroval.
Po zápase, ktorý Tottenham napokon prehral 2:5, chorvátsky kouč hovoril, že tím chápe, prečo mladého gólmana vystriedal a že ho tým chcel ochrániť.
České médiá však píšu, že je zjavné, že Kinský si už v drese „kohútov“ nezachytá a že preňho bude najlepšie, ak v lete z londýnskeho klubu odíde.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Tottenham
Podporu mladému brankárovi vyjadrili spoluhráči, španielsky brankár David de Gea či bývalý gólman Tottenhamu Joe Hart, ktorý duel komentoval na stanici TNT Sports.
„Ďakujem za správy. Zo sna ku nočnej more a znovu do sna. Vidíme sa,“ napísal Kinský na Instagrame.
„Je to ťažká situácia, ale ako tím to spolu s ním určite prekonáme. Takéto veci sa stávajú. Bohužiaľ, stalo sa to aj jemu, ale je skvelý brankár a určite sa z toho spamätá,“ konštatoval Danso podľa DPA.