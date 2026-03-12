Šatan sa vrátil k sporu so Slafkovským. Nebolo to pre nikoho prospešné, hovorí

V októbri 2024 slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský verejne skritizoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v rozhovore pre web The Athletic.
Tvrdil vtedy, že sa musí zmeniť zopár veci, aby bola krajina spod Tatier úspešná. "Mám pocit, že sme získali olympijskú medailu a ľudia sú s týmito vecami spokojní, ale bolo to šťastie, pretože tam neboli žiadni hráči z NHL. Buďme úprimní, túto medailu by sme nezískali, keby mal každý svoj kompletný tím.
Ale sme spokojní s týmito maličkosťami. Myslíme si, že robíme veci správnym spôsobom, ale nerobíme to. Len sa tvárime. Snažíme sa ľuďom predať, že robíme veci správnym spôsobom tým, že presadzujeme tieto falošné výsledky," uviedla vtedy jednotka v drafte NHL.
Všetko je to o známostiach, tvrdil Slafkovský
Podľa neho na Slovensku nie je dostatok kvalitných trénerov a že rozhodnutia sa často robia podľa toho, kto je otec hráča alebo kto koho pozná, namiesto toho, ako dobre vie hrať.
Jedným z príkladov, ktoré uviedol, boli národné programy U16 a U17, ktoré organizujú letné kempy. Odmietajú na nich pozvať hráčov, ktorí hrajú v zámorí v Severnej Amerike, pretože, ako povedal, "ľudia, ktorí to vedú, sa boja, že ich vlastné dieťa nebude hrať, respektíve poznajú otca tohto chlapca a jeho dieťa potrebuje hrať".
"Všetko je to o prepojeniach na Slovensku. Vidím to a každý sa bojí o tom hovoriť," doplnil v minulosti hráč Montrealu Canadiens s tým, že by sa mala zmeniť štruktúra a obsadenie zväzu.
Špekulovalo sa, že mu to zavrie dvere do reprezentácie. Vlani nepomohol Slovensku na majstrovstvách sveta, no vo výbere na zimné olympijské hry v Taliansku figuroval a bol jednoznačným lídrom tímu.
K celej situácii sa vtedy vyjadril aj prezident SZĽH Miroslav Šatan, ktorý mu kritiku opätoval. V súčasnosti vydal zväz nový diel podcastu, kde sa k tejto téme bývalý hokejista vrátil.
VIDEO: Podcast s Miroslavom Šatanom
Najskôr Slafkovského pochválil za jeho výkony a prínos pre tím na ZOH, no potom mierne zmenil rétoriku a povedal, že je zbytočné vracať sa do minulosti.
Šatan si myslí, že to bolo zveličené
"Nejaký kanadský novinár sa pýtal na veci, Ďuro pravdepodobne možno mal skúsenosť s nejakým trénerom v Košiciach, s ktorým nevychádzal, keď mal pätnásť rokov a potom odišiel do zahraničia.
S Ďurom sme sa o tom mali možnosť rozprávať v minulosti, keď sa to dialo. Myslím si, že kvôli jednému trénerovi nemôžeme hodiť všetkých do jedného vreca. Novinári sa každej negativity radi chytia.
Podľa mňa to bolo zveličené, nebolo to pre nikoho prospešné a nemyslím si, že je to tak, ako potom o tom písali v novinách. Problém je, že sa k tomu neustále vracajú, ako keby to tak bolo," priblížil Šatan.
Prezident SZĽH avizoval, že takéto pochybenia treba pomenovať konkrétne a vtedy by sa to riešilo, keďže zväz niečo podobné netoleruje. Šatan ďalej priznal, že témy, ktoré v minulosti zdôraznil Slafkovský, sa po ZOH vrátili.
Nie je tak, že rodičia s deťmi utekajú do zahraničia, lebo aj cez slovenské kluby sa dá dostať na draft - ako príklady sú Šimon Nemec či Adam Sýkora.
"Kto chce, bude taký názor tlačiť, situácia je však oveľa komplikovanejšia než takéto jednoduché neodborné hodnotenia, ktoré sa potom nahrnú a každý chce byť negatívny alebo sa chce zviditeľniť," doplnil šéf slovenského hokeja s tým, že Slafkovský bude lídrom nielen v Montreale, ale aj v reprezentácii. Vyzdvihol aj Dalibora Dvorského a Nemca.