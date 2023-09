Rarita. V jednom mužstve hrá otec s dvomi synmi. Počkám si na tretieho, smeje sa

Vypálilo to však úplne inak. Je to krásny pocit,“ povedal 45-ročný Patrik Krivý starší.

Ako otec má na synov vyššie nároky ako tréner. Vychádzajú však spolu veľmi dobre.

„Chalani majú radosť. Nedudrú a preto ma futbal stále napĺňa,“ dodal.

Má počkať na tretieho syna

Po každom zápase sa cíti dobitý, regeneruje aj do stredy. Napriek tomu každý víkend prichádza na ihrisko. Život bez futbalu si nevie predstaviť.

„V kabíne ma spoluhráči podpichujú, že mám počkať aj na posledného syna, ktorý má jeden a pol roka. A veruže si počkám...

Nevidím to reálne, ale ak by mi to zdravie dovolilo, bol by som šťastný,“ prezradil s úsmevom Patrik Krivý starší, ktorý sa končiť nechystá.