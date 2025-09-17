Ostrava v skrátenej dohrávke neudržala náskok. Gól inkasovala v závere

TASR|17. sep 2025 o 18:47
Chance liga - dohrávka 3. kola

FC Baník Ostrava - FK Teplice 1:1 (1:0)

Góly: 22. Lischka - 84. Bílek (z 11 m)

/D. Holec odchytal celý zápas, L. Almási nastúpil v 80. a M. Rusnák (všetci Baník) v 86. min/

OSTRAVA. Futbalisti FC Baník Ostrava remizovali v stredajšej dohrávke 2. kola českej ligy s Teplicami 1:1.

Zápas v júli v 25. minúte prerušili za stavu 1:0 pre hustý dážď. Slovenský brankár Dominik Holec odchytal v drese Baníka celý duel.

Útočník Ladislav Almási nastúpil za domácich v 80. a obranca Matúš Rusnák v 86. minúte.

Tabuľka Chance ligy

Česko

    dnes 18:47
