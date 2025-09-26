Sklamanie a šok. U súpera viedli 3:0, no prehrali. Na šláger kola mohli ísť ako líder

LIPOVÁ. Jeden a poltisícová Lipová sa za sedem rokov v krajskej šiestej lige Východ ZsFZ postupne udomácnila, vlani skončila dokonca tretia a v aktuálnom ročníku figuruje po ôsmich jesenných kolách na striebornom stupienku.
Pred vlaňajšou sezónou sa za trénerské kormidlo OŠK Lipová postavil dnes 37-ročný Martin Braun, ktorého spojenie s mužstvom skúsených futbalistov začalo fungovať okamžite, veď prichádzal v role hrajúceho trénera.
Túto jeseň si Lipovčania vylepšili najmä streleckú produktivitu, v ôsmich doterajších kolách dali - najviac zo všetkých 16 tímov - dvadsaťdva gólov a napríklad v ostatných troch kolách získali plných deväť bodov, keď zakaždým zvíťazili trojgólovým rozdielom.
Majú strelca súťaže
V šiestom kole triumfovali šokujúco 4:1 v Starom Tekove, v siedmom doma s Nesvadmi 3:0 a v ôsmom tiež na vlastnom trávniku 4:1 proti Semerovu.
Pod skóre 11:2 z ostatných troch stretnutí sa podpísal piatimi gólmi 31-ročný útočník Marek Turan, ktorý sa definitívne vrátil po dlhodobom zranení ešte koncom minulej jari a dnes je priebežne najlepším strelcom celej súťaže.
Mimochodom, na delenom prvom mieste spoločne s Milošom Fehervárim, nedávnym hrajúcim trénerom Lipovej a pred šesťgólovým spoluhráčom Jánom Komorom, ktorý je tretí v poradí.
Inak, Fehervári je teraz hrajúcim koučom konkurenčného Bánova, ktorý je len o bod tretí práve za Lipovou, na ihrisku ktorej sa bude hrať v predposlednom jesennom kole tradičný derbyzápas a snáď aj šláger kola Lipová – Bánov.
„Marek Turan odohral túto jeseň viac dobrých zápasov, u neho je však dôležité, či mu vyjde, alebo nevyjde prvá akcia. V ôsmich kolách dal už osem gólov a za jeho najväčšiu prednosť považujem výborný výber miesta v nebezpečných priestoroch, kde sa dokáže správne orientovať.
V drobnej ofenzívnej práci síce nie je až tak aktívny, ale v jesenných stretnutiach je zatiaľ mimoriadne gólový a to je podstatné. Ak by však premenil všetky čisté šance, tak má na konte snáď aj dvanásť gólov,“ hovorí hrajúci kouč Braun, ktorý si doliečuje zranenie, no už už sa chystá mužstvu vypomôcť opäť aj priamo na trávniku.
K striebru veľa nechýbalo
Vlani delili jeho tím od konečného strieborného stupienka iba horšie vzájomné zápasy s druhými Podlužanmi. Čo chýbalo najviac, aby malo historické umiestnenie klubu ešte onakvejší lesk, zisťoval Sportnet u toho najpovolanejšieho.
„S mužstvom som absolvoval letnú prípravu, ale úvod vlaňajšej jesene sme nemali ešte úplne ideálny. Body z niektorých jesenných zápasov nám potom chýbali, napríklad v Komjaticiach sme mali uhrať lepší výsledok, ako prehru 1:2.“
Vyšiel aj signál po rohu
V nedeľňajšom ôsmom kole porazila Lipová súpera zo Semerova presvedčivo 4:1, bol bývalý hráč druholigovej Šale s výkonom spokojný, pýtali sme sa. „Vcelku áno, pretože Semerovo je so štyrmi legionármi z Brazílie v tejto sezóne vážnym súperom.
Už polčas sme síce vyhrali 3:1, ale trochu ma mrzí, že sme nechali hostí v úvode zápasu vyrovnať priebežný stav na 1:1. Pri góle na 2:1 nám potom pomohla chyba brankára, ale naše víťazstvo 4:1 bolo nakoniec úplne zaslúžené.“
Týždeň predtým vyprevadili Lipovčania Nesvady domov opäť po trojgólovom výsledku 3:0.
„Nesvady sme zdolali po jasnom priebehu a výkone, aký si v domácom prostredí predstavujem. Potešilo ma v ňom i to, že pri góle na 3:0 nám konečne vyšiel signál po rohovom kope Jána Chovanca, následnom prepustení lopty až na šestnástku a úspešnom zakončení Jána Komoru.“
Do rodnej Lipovej sa vrátil Ján Chovanec, bývalý dlhoročný prvoligový futbalista v troch krajinách, pred dvomi rokmi.
V Tekove výsledok kola
Výsledok šiesteho kola urobil OŠK Lipová v šiestom Starom Tekove, kde dokázal zvíťaziť senzačne 4:1. „V Starom Tekove sme podali doteraz náš najlepší výkon.
Keďže začalo pred zápasom husto pršať a hralo sa na ťažkom teréne, nakoniec som zmenil rozostavenie z pôvodných 5 – 4 – 1 na 4 – 4 – 2 s tým, že domácim nenecháme čas na rozohrávku a každú možnosť využijeme na rýchlu kontru.“
Po dvoch góloch kanoniera Turana a jednom režiséra Komoru svietilo v 37. minúte na tabuli šokujúcich 0:3.
„V Starom Tekove je o čosi užšie ihrisko, domáci zvyknú mať nebezpečné štandardné situácie i vhodné typy hráčov na ich zahrávanie. Tri plusové body odtiaľ ma veľmi potešili, pretože sme ich získali naozaj po vynikajúcom výkone celého mužstva.“
Domáca prehra s nováčikom
Z ôsmich doterajších stretnutí vyhral OŠK päť, mrzieť však musí domáca prehra v piatom kole s nováčikom Kalnou nad Hronom v pomere 2:3 po rozhodujúcom góle v nadstavenom čase. Pritom po prvom polčase viedli domáci 2:1.
„V zápase s Kalnou sme síce tesne vyhrali prvý polčas, ale mali sme ho vyhrať minimálne 4:1. Ich mladý brankár Ján Lehocký totiž chytil našim hráčom Petrovi Procháczkovi a aj Marekovi Turanovi doslova stopercentné šance, keď už ležal na zemi a nohou zabránil čistému gólu. Ak by ten zápas skončil povedzme remízou, ešte by sa to dalo nejako prijať, ale prehrať 2:3 sme si určite nezaslúžili.“
Hostia prekonali brankára Samuela Švajdu strelou popri prvej žrde až v nadstavenom čase.
„Gólu, ktorý nás obral nakoniec aj o ten jeden bod, predchádzal reťazec pochybení. Najskôr to bol zlý odkop stopéra, potom zbytočne vyrobená štandardka, ktorú brankár Švajda vyrazil pred seba, lenže prišla tretia chyba, zbytočná kľučka do stredu ihriska, strata lopty a gólová strela k žrdi.“
Sklamanie i šok
Tak dobre rozohranú jeseň mužstvo z dolnej Nitry v „kraji“ nikdy nemalo. I keď najťažší súperi ešte len prídu, nahraných bodov však mohlo mať viac.
„V druhom kole vo Svätom Petri sme viedli od 32. minúty po góle Jána Komoru 3:0. Tak skončil aj prvý polčas, lenže po ňom si hráči mysleli, že tri body máme isté a že zápas stačí už iba kontrolovať.
Domáci nám však pripomenuli, že futbal sa nehrá iba 45 minút, a už v 61. sme prehrávali šokujúco 4:3. Bol to naozaj jeden veľký šok, za dvanásť minút sme dostali štyri góly a jasný zápas nakoniec trestuhodne prehrali. Ukázalo sa, že aj taký priebeh môže mať futbalový zápas, vo Svätom Petri sme to pocítili na vlastnej koži.
Futbalista nemôže vyjsť po prvom polčase na ihrisko s tým, že zápas je už vyhraný a ide sa iba zúčastniť. Nastavenie v hlavách našich hráčov bolo úplne zlé, doslova neprípustné. V týždni to dostali na tanieri, aspoňže, všetci si svoj diel viny uvedomili.“
Pribudol druhý Gruzínec
Pred sezónou došlo k miernej obmene skúseného kádra. Na Lipovej nemali nikdy napríklad Juhoameričanov. Vlani mali akurát jedného Gruzínca, od tohto leta majú dvoch.
„Pravý záložník Tornike Zandarashvili prišiel zo Šurian už pred dvomi rokmi, teraz k nám prestúpil aj podhrotový útočník Revazi Kalichava. Obaja majú svoju kvalitu a pre nás sú to cenní a užitoční hráči.“ Obaja pracujú v Šuranoch, majú po 26 rokov a na Slovensko prišli pred tromi rokmi do piatoligových Šurian. Kalichava z FC Semegrelo a Zandarashvili z FC Locomotive Tbilisi.
„Veľmi som spokojný aj so stredným záložníkom Jánom Komorom, ktorého sa nám podarilo získať toto leto z piatoligového Kmeťova. Okrem toho, že dal už šesť gólov a má asi šesť asistencií každý zápas doslova odjazdí a je pre nás v rozohrávke dôležitým hráčom.
Pred sezónou prišiel zo Šurian aj 50-ročný obranca Peter Procháczka, pred ktorým musím dať dole klobúk, pretože v zápasoch si stále zastane miesto, dokonca je ťahúňom mužstva. Na každý tréning príde z blízkych Šurian bežecky a tak odchádza aj po tréningu.
Do základnej zostavy prišiel zo šiestoligových Veľkých Loviec ešte mladý Dominik Roob, ktorý má výborné futbalové danosti, len musí ešte popracovať trošku na mentalite.
Niektorí hráči sa nám uzdravili, posily sa vcelku vydarili, takže s terajším 17-členným kádrom si na túto súťaž vystačíme,“ hovorí hrajúci tréner, ktorý si doliečuje zranené koleno a pomaly sa chystá na návrat buď do stredu obrany, alebo na post defenzívneho záložníka.
Neskončiť horšie ako vlani
Väčšia polovica jesennej časti je odohraná, ako je s ňou spokojný Martin Braun, spýtali sme sa. „Ťažší súperi nás ešte len čakajú, dnes môžem vysloviť len čiastočnú spokojnosť, pretože doma s Kalnou a najmä vo Svätom Petri sme nemali prehrať.
V oboch zápasoch sme neboli určite horším mužstvom, no i tak sme vyšli úplne naprázdno. V opačnom prípade by sme dnes boli na prvom mieste tabuľky,“ a na nedeľňajší najväčší hit deviateho kola a súboj prvých dvoch tímov ŠK Svodín – OŠK Lipová by išli v pozícii lídra hostia.
„Do Svodína pôjdeme s cieľom získať aspoň bod. Vieme, čo nás tam čaká, že po príchode Kornela Salátu dostávajú málo gólov, i to, že majú silné štandardné situácie a že v útoku majú rýchleho Romana Kovácsa. Na zápas sa však pripravujeme veľmi zodpovedne a kožu tam určite lacno nepredáme.“
Na čo si teda trúfa mladý kouč po vlaňajšom historickom treťom mieste Lipovej, zisťoval Sportner na záver.
„Keďže v siedmom kole sa hral zápas Bánova s Okoličnou už v sobotu, nenechal som si ho ujsť a môžem povedať, že od Okoličnej, ktorá hrala vlani piatu ligu, som čakal o čosi viac. Kombinovala síce ukážkovo, ale v Bánove, ktorý sa v lete dobre posilnil, iba po šestnástku. Ten zápas vyhral Bánov 2:0, pričom 2:0 bolo už krátko po prestávke.
Čo sa týka našich cieľov, osobne by som nechcel skončiť horšie, ako vlani, teda do tretieho miesta. Vôbec to však nebude ľahká úloha, pretože o prvé tri priečky sa budú biť hlavne Svodín, Bánov a Okoličná a možno aj niekto ďalší.“