VIDEO: Rozhodcovi vytrhol píšťalku a zahodil ju za plot. Arbiter zápas ukončil

HODRUŠA-HÁMRE. Je to presne desať rokov, čo päsťou do tváre zasiahol hlavného rozhodcu.

„Od úvodu bol zápas, ako to už s Hodrušou býva zvykom, nervózny. Ale hralo sa v rámci fair play.

Hlavný arbiter Martin Slovák po červenej karte pre Galetu ukázal do kabín a stretnutie predčasne ukončil.

To nahnevalo Romana Galetu, ktorému arbiter za nešportové správanie udelil druhú žltú kartu, čo spustilo jeho nepochopiteľný skrat. Vybehol za rozhodcom, vytrhol mu píšťalku z úst, čím mu roztrhol peru, a zahodil ju za plot,“ incident opísal zastupujúci tréner TJ Inter Horná Ves Vladimír Širáň.

Ako klub Inter Horná Ves odsudzujeme takéto správanie. Pretože nielen hráči, ale aj rozhodcovia majú svoje rodiny a na druhý deň idú do práce.

„Všetci, domáci aj hostia, sme sa zhodli, že tento skrat je nepochopiteľný a odsúdeniahodný. Pretože nič strašné rozhodca neurobil, bol to úplne bežný zápas. Do konca zostávala skoro hodina, takže sa mohlo udiať čokoľvek.

Asistent mu preto do kabín utekal zobrať náhradnú a tou duel predčasne ukončil.

„Boli to dva momenty. Hráč súpera fauloval nášho lakťom a dostali sme gól. Vzápätí sme mohli vyrovnať, no na druhej strane rozhodca hru prerušil.

Náš hráč to nezvládol, buchol do rozhodcu, a keď mu padla píšťalka, zahodil ju za plot.

Je to veľká škoda, pretože to bol dobrý zápas. Chápem, že bol náš hráč nahnevaný, ale takéto veci by sa nemali stávať,“ komentoval vedúci OŠK Hodruša-Hámre Miroslav Gulaša.

Pred gólom faul lakťom

Víkendovým zápasom sa bude zaoberať Disciplinárna komisia ObFZ Žiar nad Hronom.

„Dôvod na ukončenie bol jasný, náš hráč Roman Galeta rozhodcovi vytrhol píšťalku z úst a zahodil ju za plot.

Treba však povedať aj to, čo situácii predchádzalo. Pred gólom ma hráč súpera zasiahol lakťom, čo mi sám priznal. A mal byť teda faul.

Na druhej strane rozhodca zapískal, čo Roman nezvládol a stalo sa, čo sa stalo.

S hosťami sme nemali žiadny problém, no hlavný arbiter zlými verdiktmi spôsobil na ihrisku nervozitu na oboch stranách. A dopadlo to, ako to dopadlo,“ uzavrel futbalista a funkcionár OŠK Hodruša Hámre Peter Kapusta.