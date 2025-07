V pohári chceli prvoligistu. Hneď v prvom kole príde FC Nitra s hráčmi z vlaňajšej Niké ligy

Futbalový činovník Vadkerti už premýšľal, čo všetko treba stihnúť do štartu novej a ťažšej sezóny, no reč sa zvrtla aj na blížiaci sa Slovnaft Cup.

Túto nedeľu 27. júla o 17. hodine totiž prídu v drese veľkého favorita blížiacej sa sezóny Majstrovstiev regiónu štvrtej ligy Západ FC Nitra mená, ako Lukáš Štetina, exreprezentant a ešte vlani stopér účastníka Niké ligy a tiež skupinovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FC Spartak Trnava, alebo Lukáš Greššák, pracant stredu poľa druholigového vicemajstra FC ViOn Zlaté Moravce, ktorý hral len nedávno baráž o návrat do Niké ligy proti AS Trenčín a ktorý doviedol Trnavu pred siedmimi rokmi k majstrovskému titulu ako kapitán.

Ak by tréner Slezák začal napĺňať majiteľovi klubu Pavlovi Ondrišovi po úspešnej záchranárskej misii aj druhé prianie a Nitrička prejde - popri zvládaní štvrtoligových postupových plánov - v pohári cez Bešeňov a aj Bytču, začiatkom jesene by do Nitry - po roku - znovu zavítal majstrovský Slovan, kterého vlani hostil AC Nitra.

„Vieme, proti komu v pohári hráme, ale historicky uznávaný klub z nášho kraja by sme chceli potrápiť čo možno najviac. Hráči majú motiváciu, pretože, ak by sa nám, nebodaj, podarilo postúpiť, potom by sme privítali nováčika tretej ligy Stred Bytču a v prípade úspechu by už k nám prišiel, podľa postupového pavúka, Slovan Bratislava,“ usmieval sa Vadkerti.

Bude to prvý súťažný zápas novej sezóny, trénujeme intenzívne štyrikrát do týždňa, v príprave sme doma zdolali pred týždňom štvrtoligové Levice 4:0,“ keď dal dva góly Roland Vadkerti a po jednom Maroš Bačík a Barnabás Pócs.

Minulý rok prešiel ŠK Bešeňov v predkole Slovenského pohára cez šiestoligový Svätý Peter po víťazstve u súpera 4:1, no v prvom kole prehral doma s nováčikom tretej ligy Novými Zámkami 0:4,, keď držal bezgólový priebežný stav až do 61. minúty.

„V období, keď sa tieto zápasy dohadovali, bolo stále ešte v hre i to, že sa spojíme so Sereďou a budeme hrať prípadne aj druhú ligu.“ V druhej polovici jari však nebolo úplne zažehnané ani to, že by 116-ročná značka mohla vypadnúť do piatej ligy k Bešeňovu.

Po minulej jeseni s odstupom posledná Nitra nakoniec s predstihom zachránila štvrtú ligu, v ktorej bude mať teraz postupové ambície. „Úprimne hovorím, že uplynulý polrok bol pre mňa najťažším obdobím doterajšej trénerskej kariéry,“ povie kouč, ktorý ide počas „majstrákov“ naplno a ktorý vyhral s Lehotou pod Vtáčnikom západniarske Majstrovstvá regiónu už dvakrát. V blížiacom sa ročníku však veľa prípadných opravných termínov za kormidlom menami nabitého superfavorita mať nebude.

Vlasko je zranený

Ako to vyzerá s príchodom technického vlaňajšieho nikéligistu Jána Vlaska, zisťujeme. „Ján Vlasko s nami začal letnú prípravu, lenže sa mu obnovilo zranenie bedrového kĺbu a aj členka, preto sme sa s ním korektne dohodli, že si o mesiac zavoláme a dohodneme ďalší postup. Zranenie si doliečuje aj Róbert Pich, ale ten bude k dispozícii.“

V nedeľu ide Nitra do nepoznaného Bešeňova. „V Slovnaft Cupe by sme chceli ísť čo možno najďalej, nikoho nepodceňujeme, no v húževnatom Bešeňove, o ktorom už základné informácie mám, by sme chceli zvíťaziť.