Vyraďovačku Ligy Majstrov otvorí šláger. Presvedčí úspech Mbappého, aby zostal?

Rekordný 13-násobný európsky šampión z Madridu zabojuje o prienik do osmičky proti klubu, ktorý v LM ešte nikdy neuspel. Konfrontácii dodáva špecifické príchute viacero zaujímavých rozmerov.

Súčasný tréner Realu Carlo Ancelotti viedol Parížanov od decembra 2011 do mája 2013. A proti dlhoročnému španielskemu rivalovi sa opäť postaví argentínsky útočník PSG Lionel Messi, ktorý s ním zvádzal pamätné súboje v drese FC Barcelona.

V Paríži sa nádejajú, že prípadný úspech nad Španielmi by presvedčil majstra sveta Mbappého, aby zostal v Parku Princov. V lete mu tam vyprší zmluva a svetové médiá berú jeho odchod do Madridu ako hotovú vec, informujú už aj o výške jeho ročného platu v novom pôsobisku.

Bol to pre neho už 21. gól v tejto sezóne, čo je viac ako v nej dali dokopy Neymar, Messi, Di Maria a Mauro Icardi. Tých však trápilo viacero zranení a vynechali množstvo zápasov. Pri kontinuálnych zdravotných problémoch Neymara a stále v PSG nežiariacom 34-ročnom Messim, by mal byť práve Mbappé budúcnosťou tímu.

Mbappé prišiel do PSG pred piatimi rokmi z AS Monaco za 180 miliónov eur a katarským kapitálom štedro dotovaný klub posunul ešte na vyššiu úroveň spolu s Brazílčanom Neymarom, ktorý rovnako ako Messi prišiel z katalánskej metropoly. Trikrát za sebou bol najlepší strelec Ligue 1, v piatok rozhodol o triumfe v lige nad Rennes 1:0.

"Už teraz je jeden z najlepších hráčov histórie PSG. Samozrejme, že by som ho presvedčil zostať v Paríži, ak by to bolo v mojich silách," citovala agentúra AFP kapitána Marquinhosa.

Argentínsky tréner domácich Mauricio Pochettino nechcel pred duelom šumy ohľadom Mbappého odchodu k rivalovi veľmi rozoberať.

"Nemyslím si, že sa rozhodne práve po tomto jednom dvojzápase. Má okolo seba množstvo ľudí a verím, že mu poradia dobre. Uvidíme až potom," povedal Pochettino.

"Ešte som sa nerozhodol. Fakt, že hráme proti Realu zmenil veľa vecí. Hoci sa môžem rozhodnúť akokoľvek, nebudem rokovať s naším terajším súperom pred zápasmi. Sústredím sa len na to, aby sme vyradili Real a potom sa uvidí," povedal minulý týždeň Mbappé.