    ONLINE: Zlatá lopta 2025 dnes, vyhlásenie ankety LIVE (Paríž)

    Trofej pre víťaza ankety Zlatá lopta.
    Trofej pre víťaza ankety Zlatá lopta. (Autor: X/Ballon d'Or)
    Sportnet|22. sep 2025 o 17:00
    Sledujte s nami online prenos z vyhlásenia ankety Zlatá lopta 2025.

    PARÍŽ. Futbalový svet sa dnes dozvie meno najlepšieho futbalistu za rok 2025.

    V Paríži sa uskutoční oceňovanie najlepších hráčov, hráčiek aj trénerov. Medzi najväčšími favoritmi figurujú Ousmane Dembélé alebo Lamine Yamal.

    Vyhlásenie ankety sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Zlatá lopta 2025 (vyhlásenie ankety, pondelok, naživo)

    Futbalové udalosti  2025/2026
    22.09.2025 o 21:00
    Zlatá lopta 2025
    Plánovaný
    Prenos
    Krásný pondělní večer z francouzské Paříže! V Théâtre du Châtelet nás čeká slavnostní vyhlášení Zlatého míče 2025. O vítězi rozhodnou úspěchy v uplynulé sezóně 2024/25. Oficiální ceremoniál by měl začít ve 21:00, zatímco odhalení pořadí od 30. místa se dozvíme během podvečera. Finálová desítka a další přidružené ankety se vyhlásí na ceremoniálu.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 21:00.
    dnes 17:00
