ONLINE: Zlatá lopta 2025 dnes, vyhlásenie ankety LIVE (Paríž)

PARÍŽ. Futbalový svet sa dnes dozvie meno najlepšieho futbalistu za rok 2025.
V Paríži sa uskutoční oceňovanie najlepších hráčov, hráčiek aj trénerov. Medzi najväčšími favoritmi figurujú Ousmane Dembélé alebo Lamine Yamal.
Vyhlásenie ankety sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zlatá lopta 2025 (vyhlásenie ankety, pondelok, naživo)
Futbalové udalosti 2025/2026
22.09.2025 o 21:00
Zlatá lopta 2025
Plánovaný
Prenos
Krásný pondělní večer z francouzské Paříže! V Théâtre du Châtelet nás čeká slavnostní vyhlášení Zlatého míče 2025. O vítězi rozhodnou úspěchy v uplynulé sezóně 2024/25. Oficiální ceremoniál by měl začít ve 21:00, zatímco odhalení pořadí od 30. místa se dozvíme během podvečera. Finálová desítka a další přidružené ankety se vyhlásí na ceremoniálu.
