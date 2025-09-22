Francúzsky rýchlik dobyl svet futbalu. Zlatú loptu získal Dembélé

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Ousmane Dembele získal Zlatú loptu magazínu France Football za sezónu 2024/25.
V Paríži Saint-Germain bol kľúčovým hráčom pri zisku premiérového titulu v Lige majstrov, ktorý bol súčasťou treble v podaní PSG.
Už 69. ročník slávnostného odovzdávania sa uskutočnil v parížskom divadle Theatre du Chatelet.
VIDEO: Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25.
Ôsmykrát v histórii získal Zlatú loptu Francúz. Premiérovo to bol v roku 1958 Raymond Kopa, tri ocenenia za sebou získal Michel Platini (1983-1985) a naposledy sa tešil Karim Benzema (2022).
„Je neuveriteľné, čo aktuálne prežívam. Bol to nádherný rok s PSG a stalo sa naozaj veľa vecí aj v rámci mojej kariéry. Dostať túto trofej od takej legendy ako je Ronaldhinho patrí tiež k vrcholom mojej kariéry.
Ďakujem svojmu klubu, do ktorého som prišiel v roku 2022. Chcel by som sa poďakovať naozaj všetkým z nášho tímu, tréner Luis Enrique bol pre mňa ako otec. Vyhrali sme takmer všetko. Napriek ťažkým chvíľam sme prišli až na vrchol a aj keď je toto individuálna trofej, patrí celému tímu,“ povedal Dembele po prebratí ceny.
Na slávnostnom galavečere po tretí raz v histórii ankety neudelili ocenenia za kalendárny rok, ale za sezónu.
Časopis France Football popri hlavnej kategórii vyhlasuje aj anketu o najlepšieho hráča do 21 rokov (cena Raymonda Kopu) a najlepšieho brankára (cena Leva Jašina). Udeľuje tiež Zlatú loptu pre najlepšiu futbalistku.
Trofej pre hráča roka do 21 rokov získal Lamine Yamal. Osemnásťročný talent FC Barcelona tak obhájil ocenenie, ktoré získal aj pred rokom.
„Ďakujem za nomináciu, zisk tejto ceny a možnosť úspešne reprezentovať Barcelonu,“ povedal Yamal.
Cenu pre najlepšieho brankára si odniesol Gianluigi Donnarumma, ktorý tak zopakoval triumf z roku 2021. Za najlepšiu futbalistku vyhlásili tretí rok za sebou Španielku Aitanu Bonmatiovú.
Udelili aj trofej Gerda Müllera, ktorú dostáva od roku 2022 najlepší strelec sezóny v kombinácii gólov za klub a krajinu. Prvé dva ročníky ovládol Robert Lewandowski, vlani to bola dvojica útočníkov Harry Kane a Kylian Mbappe.
Tento raz sa tešil švédsky kanonier Viktor Gyökeres, ktorý strávil minulú sezónu v Sportingu Lisabon a Švédsku pomohol k postupu do B-divízie Ligy národov na úkor Slovenska.
Dembele uspel v konkurencii Yamala, Raphinhu i Mohameda Salaha. Na diaľku získal ocenenie aj jeho klubový tréner Luis Enrique, ktorý doviedol Paríž SG k premiérovému titulu v milionárskej súťaži.
Jeho tím získal ocenenie pre najlepší tím a samotný kouč dostal ocenenia pre najlepšieho lodivoda.
Profil Dembélého
Celé meno: Masour Ousmane Dembélé
Dátum narodenia: 15. mája 1997 (28 rokov)
Miesto narodenia: Vernon, Francúzsko
Výška: 178 cm
Pozícia: pravé krídlo
Súčasný klub: Paríž Saint-Germain
Číslo: 10
Predchádzajúce kluby: Rennes II (2014-2015), Rennes (2015-2016), Borussia Dortmund (2016-2017), Barcelona (2017-2023), PSG (od 2023)
Reprezentačné štarty: 57
Góly v reprezentácii: 7
Úspechy: víťaz Ligy majstrov 2025, víťaz Superpohára UEFA 2025, víťaz Ligue 1 2023/24, 2024/25, víťaz La Ligy 2017/18, 2018/19, 2022/23, majster sveta 2018
V ankete hlasujú športoví novinári z celého sveta. Prvý ročník prebehol už v roku 1956, keď vyhral Stanley Matthews z Anglicka.
V minulosti figurovali medzi najlepšími aj viacerí slovenskí futbalisti. Vôbec prvú nomináciu si vyslúžil v roku 1959 Titus Buberník z ČH Bratislava, obsadil 17. miesto. Až trikrát bol v nominácii Andrej Kvašňák.
V roku 1962 bol 15., v roku 1965 skončil 17. a o štyri roky neskôr obsadil 18. priečku. V roku 1969 bol v nominácii Jozef Adamec, skončil na 15. mieste. Ján Pivarník sa v roku 1975 umiestnil na 22. mieste.
Z pohľadu Slovákov bol však najúspešnejší rok 1976, kedy sa do TOP 10 dostali Anton Ondruš (6.) a Marián Masný (9.). Jaroslav Pollák ich doplnil 15. miestom.
Od roku 1956 do roku 1994 mohli trofej získať len európski futbalisti. Víťazi boli korunovaní aj ako najlepší futbalisti Európy pre dané obdobie.
Od roku 1995 sa pôsobnosť ankety rozšírila a triumfovať mohli všetci hráči bez ohľadu na národnosť.
V období rokov 2010 až 2015 platila dohoda medzi Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) a organizátorom, ktorej výsledkom bola Zlatá lopta FIFA pre najlepšieho hráča roku. V súčasnosti už sú obe ankety (FIFA najlepší hráč roka a Ballon d'Or) samostatné.
Tento rok sa premiérovo udeľovala cena pre najlepšiu mladú futbalistku, ktorú získal Vicky Lopezová z Barcelony.
Novinkou bolo aj ohodnotenie najlepšej brankárky, ktorou sa stala Hannah Hamptonová z Chelsea. Ženám sa prvý raz odovzdávala aj trofej Gerda Müllera, ktorú získala Poľka Ewa Pajorová z Barcelony.
Výsledky ankety Zlatá Lopta 2024/25
1. Ousmane Dembele (Fr./Paríž Saint-Germain)
2. Lamine Yamal (Šp./Barcelona)
3. Vitinha (Portug./Paríž Saint-Germain)
4. Mohamed Salah (Egypt/Liverpool)
5. Raphinha (Braz./Barcelona)
6. Achraf Hakimi (Mar./Paríž Saint-Germain)
7. Kylian Mbappe (Fr./Real Madrid)
8. Cole Palmer (Angl./Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (Tal./Paríž Saint-Germain)
10. Nuno Mendes (Portug./Paríž Saint-Germain)
najlepšia futbalistka: Aitana Bonmatiová
najlepší tréneri: Luis Enrique a Sarina Wiegmanová
cena Raymonda Kopu: Lamine Yamal a Vicky Lopezová
cena Gerda Müllera: Viktor Gyökeres a Ewa Pajorová
cena Leva Jašina: Gianluigi Donnarumma a Hannah Hamptonová
najlepší mužský tím sezóny: Paríž Saint-Germain
najlepší ženský tím sezóny: Arsenal FC
cena Socratesa (za oddanosť spoločnosti a presadzovanie spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho sveta): Xana Foundation
Prehľad držiteľov Zlatej lopty od roku 1956
1956 Sir Stanley Matthews (Angl./FC Blackpool)
1957 Alfredo Di Stefano (Šp./Real Madrid)
1958 Raymond Kopa (Fr./Real Madrid)
1959 Alfredo Di Stefano (Šp./Real Madrid)
1960 Luis Suarez (Šp./FC Barcelona)
1961 Omar Sivori (Tal./Juventus Turín)
1962 Josef Masopust (ČSSR/Dukla Praha)
1963 Lev Jašin (ZSSR/Dynamo Moskva)
1964 Denis Law (Škótsko/Manchester Utd.)
1965 Eusebio (Port./Benfica Lisabon)
1966 Bobby Charlton (Angl./Manchester United)
1967 Florián Albert (Maď./Ferencváros Budapešť)
1968 George Best (Sev. Írsko/Manchester United)
1969 Gianni Rivera (Tal./AC Miláno)
1970 Gerd Müller (Nem./Bayern Mníchov)
1971 Johan Cruyff (Hol./Ajax Amsterdam)
1972 Franz Beckenbauer (Nem./Bayern Mníchov)
1973 Johan Cruyff (Hol./FC Barcelona)
1974 Johan Cruyff (Hol./FC Barcelona)
1975 Oleg Blochin (ZSSR/Dynamo Kijev)
1976 Franz Beckenbauer (Nem./Bayern Mníchov)
1977 Allan Simonsen (Dán./Borussia Mönchengladbach)
1978 Kevin Keegan (Angl./Hamburger SV)
1979 Kevin Keegan (Angl./Hamburger SV)
1980 Karl-Heinz Rummenigge (Nem./Bayern Mníchov)
1981 Karl-Heinz Rummenigge (Nem./Bayern Mníchov)
1982 Paolo Rossi (Tal./Juventus Turín)
1983 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)
1984 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)
1985 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)
1986 Igor Belanov (ZSSR/Dynamo Kijev)
1987 Ruud Gullit (Hol./AC Miláno)
1988 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)
1989 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)
1990 Lothar Matthäus (Nem./Inter Miláno)
1991 Jean-Pierre Papin (Fr./Olympique Marseille)
1992 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)
1993 Roberto Baggio (Tal./Juventus Turín)
1994 Christo Stojčkov (Bulh./FC Barcelona)
1995 George Weah (Libéria/AC Miláno)
1996 Matthias Sammer (Nem./Borussia Dortmund)
1997 Ronaldo (Braz./Inter Miláno)
1998 Zinedine Zidane (Fr./Juventus Turín)
1999 Rivaldo (Braz./FC Barcelona)
2000 Luis Figo (Port./Real Madrid)
2001 Michael Owen (Angl./FC Liverpool)
2002 Ronaldo (Braz./Inter Miláno-Real Madrid)
2003 Pavel Nedvěd (ČR/Juventus Turín)
2004 Andrij Ševčenko (Ukr./AC Miláno)
2005 Ronaldinho (Braz./FC Barcelona)
2006 Fabio Cannavaro (Tal./Real Madrid)
2007 Kaká (Braz./AC Miláno)
2009 Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)
2010 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2011 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2012 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2013 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2014 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2015 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2016 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2017 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2018 Luka Modrič (Chorv./Real Madrid)
2019 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2020 cenu neudelili pre pandémiu COVID-19
2021 Lionel Messi (Arg./Paríž St. Germain)
2022 Karim Benzema (Fr./Real Madrid)
2023 Lionel Messi (Arg./Inter Miami)
2024 Rodri (Šp./Manchester City)
2025 Ousmane Dembele (Fr./Paríž St. Germain)
hráči podľa počtu trofejí:
8 - Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
5 - Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
3 - Marco van Basten (1988, 1989, 1992), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Johan Cruyff (1971, 1973, 1974)
2 - Ronaldo (1997, 2002), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981), Kevin Keegan (1978, 1979), Franz Beckenbauer (1972, 1976), Alfredo Di Stefano (1957, 1959)