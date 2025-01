ONLINE: Priebežné výsledky dnes, Liga majstrov LIVE (streda, 7. kolo)

BRATISLAVA. Ligová fáza Ligy majstrov dnes pokračuje zvyšnými zápasmi 7. kola.

Úvodné dva zápasy, so štartom od 18.45 h, obstarajú RB tímy Lipsko so Sportingom Lisabon a Šachtar Doneck so Stade Brest.

Šlágrom kola je súboj Paríža St. Germain s Manchestrom City. Oba tímy sa v súťaži trápia. Anglický majster je na 24. pozícii v tabuľke, ten francúzsky ešte o dve nižšie.

V akcii bude aj Hanckov Feyenoord Rotterdam, ktorí hostí nemeckého giganta Bayern Mníchov.