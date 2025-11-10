PSG rozhodol šláger v nadstavenom čase. Greif nemal nárok. Ukázali sme mentalitu, hovorí Enrique

LYON. Futbalisti Lyonu v bránke so Slovákom Dominikom Greifom boli blízko k cennému bodu proti Parížu St. Germain, no napokon prehrali 2:3 po góle v nadstavenom čase.
V nedeľňajšom zápase francúzskej Ligue 1 dvakrát dotiahli náskok favorita, no napokon mu podľahol v ôsmom vzájomnom zápase za sebou.
Tím PSG figuroval pred víkendovými zápasmi 12. kola na čele, no z neho ho dočasne zosadili hráči Marseille, ktorí v sobotu zvíťazili nad Brestom 3:0.
Lyon túžil po prvom domácom víťazstve nad PSG od februára 2019 a chcel nadviazať na nedávne tri zápasy bez prehry (1-2-0). Favorizovaní hostia išli dvakrát do tesného vedenia, keď sa po asistenciách Vitinhu presadili Warren Zaire-Emery a Chviča Kvarachelija.
Afonso Moreira a Ainsley Maitland-Niles síce dokázali vyrovnať, no domácim už neostal čas na reakciu na tretí gól hostí. Ten prišiel v 5. minúte nadstaveného času, keď nepokrytý Joao Neves hlavičkou prekonal Greifa.
V tom čase už hral Lyon bez vylúčeného obrancu Nicolasa Tagliafica, ktorý dostal v nadstavenom čase druhú žltú kartu. Pre 21-ročného stredopoliara Nevesa, ktorý vyše mesiac absentoval v zostave PSG, to bol gól v druhom zápase po sebe, keďže skóroval aj v nedávnom šlágri hlavnej fázy Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov (1:2).
VIDEO: Zostrih zápasu Lyon - Paríž St. Germain
„Odolnosť je slovo, ktoré mám rád,“ povedal tréner PSG Luis Enrique. „Ukázali sme správnu mentalitu, aby sme tento zápas vyhrali. Je to dôležité, pretože aj popri nepriazni osudu dokážeme víťaziť a sme prví v Ligue 1.“
Domácich mrzel nielen rozhodujúci gól v nadstavenom čase, ale trpkosť cítili aj po presnom zásahu Kvarachelija, ktorý v 33. minúte upravil na 1:2.
Predchádzala mu pomalá rozohrávka domácich, no najmä zákrok Vitinhu odzadu na Tannera Tessmana, po ktorom domáci hráč stratil loptu a osamotený Kvarachelija pohodlne prestrelil Greifa. Hlavný rozhodca konzultoval situáciu s VAR, ktorý potvrdil regulárnosť gólu. „Musíme sa porozprávať o videorozhodovaní.
Francúzsky futbal má neuveriteľnú ligu, ale aby ste mali skutočne svetový produkt, potrebujete na ihrisku tri tímy, ktoré si robia svoju prácu,“ konštatoval asistent trénera Jorge Maciel po zápase.
Lyon spadol po prehre na priebežné 7. miesto. Na lídra tabuľky PSG stráca sedem bodov.