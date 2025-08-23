ONLINE: Olympique Lyon - FC Metz dnes, Ligue 1 LIVE (Dominik Greif)

LYON. Futbalisti Olympique Lyon a FC Metz dnes hrajú zápas 2. kola nového ročníka Ligue 1 2025/2026.
Zápas hostí štadión Parc Olympique Lyonnais v Lyone.
V drese domácich by sa mohol predstaviť slovenský brankár Dominik Greif, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období z Mallorcy.
ONLINE: Olympique Lyon - FC Metz dnes (Ligue 1 2025/2026, 2. kolo, Dominik Greif, sobota, LIVE)
Ligue 1 McDonald’s 2025/2026
23.08.2025 o 21:05
2. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Metz
Prehľad
Rozhodca: Wattellier – Berchebru, Reyes.
Méty jsou nováčkem tohoto ročníku nejvyšší francouzské soutěže. V loňské sezoně dopadly v Ligue 2 na třetí pozici za Lorientem a Paris FC. Následně ale přes Dunkerque a zvládnuté prodloužení dvojzápasu baráže proti Remeši, šestnáctému celku poslední sezony Ligue 1, si hosté zajistili návrat mezi elitu. Méty si zahrály Ligue 1 naposledy na jaře 2024, kdy pro změnu baráž nezvládly. Celkově od sezony 2017/18 sestoupily hned třikrát. Při své obnovené premiéře nestačily na Štrasburk 0:1 gólem v závěru.
Lyon se v létě opravdu nenudil. Domácí nejprve sestoupili do Ligue 2 kvůli finanční morálce, respektive dluhům. V Lyonu se vyměnilo vedení, klub se odvolal a nakonec odvrátil pád o patro níž po 35 letech. Sedminásobný francouzský mistr (tituly získal zejména v nultých letech 21. století) pak posílil Pavlem Šulcem, nejlepší český fotbalista posledního roku ještě nastoupil v dresu Plzně ve druhém předkole Ligy mistrů, ale poté již ze západu Čech zamířil do země galského kohouta. Toho pak následoval český mládežnický reprezentant Adam Karabec, jenž odešel z pražské Sparty na hostování. Poslední sezonu strávil v Hamburku. Do nové sezony pak vstoupil Olympique výhrou 1:0 na půdě Lens. Tu trefil gruzínský reprezentant Mikautadze. Karabec se Šulcem střídali v nastavení. První zmíněný již stihl obdržet svou první žlutou kartu.
