Nou Camp stále nie je k dispozícii. Barcelona privíta šampióna Ligy majstrov na prechodnom štadióne

BARCELONA. Futbalisti Barcelony sa v 2. kole Lige majstrov proti Parížu St. Germain predstavia na Olympijskom štadióne na Montjuicu.
Katalánsky klub to potvrdil v piatkovom stanovisku a vyhlásil, že sa snaží získať potrebné administratívne povolenia na otvorenie štadióna Camp Nou.
Posledné povolenia musí podľa tamojších médií schváliť mestská rada. Španielsky majster mal pôvodne za obhajobou španielskeho titulu vykročiť už na zrekonštruovanom 110-tisícovom štadióne.
Návrat sa však niekoľkokrát odkladal, naposledy bol v pláne v polovici septembra. Úvodný domáci zápas v rámci La Ligy preto odohrali „blaugranas“ na štadióne Johana Cruyffa s kapacitou 6000 miest.
Najbližšie ich v nedeľu čaká Getafe, s ktorým si zmerajú sily na rovnakom štadióne.