Skončil po prehre v Lige majstrov. Olympiakos mení pred duelom so Slovanom trénera

ATÉNY. Grécky futbalový klub Olympiakos Pireus, najbližší súper ŠK Slovan Bratislava v európskych súťažiach, pristúpil len tri dni pred vzájomným stretnutím k výmene trénera.

Odvolaného Portugalca Pedra Martinsa vystriedal v pondelok Carlos Corberan.

Tridsaťdeväťročný Španiel bol v minulosti asistent Marcela Bielsu v Leedsi United a dva roky koučoval Huddersfield Town v druhej najvyššej anglickej súťaži.

V predchádzajúcej sezóne ho priviedol do finále play off o postup do Premier League, kde podľahol Nottinghamu Forest 0:1.