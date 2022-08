Ideme do jamy levovej, hovorí Weiss st. pred zápasom s Olympiakosom

"Nechcel som riskovať, urobil som to jedine s Čakvem. Chcem ho dostať do tempa a som rád, že ukazuje svoju kvalitu," odôvodnil kormidelník postavenie mladého Gruzínca.

Mladý Slovinec striedal v polčase, no napriek tomu by mal s tímom cestovať do Grécka. "Je to dobrý hráč, veľa trénuje a má čuch na góly. Dal štyri v úvodných dvoch kolách 2. ligy. Dá sa s ním pracovať."

Slovan ešte absolvoval v stredu ráno tréning na domácom ihrisku a po prílete do dejiska duelu čakal hráčov ďalší. Výkop zápasu je naplánovaný na 21.00 SELČ a v priamom prenose ho odvysiela televízna stanica Dajto. Odveta je na programe 11. augusta v Bratislave.