Je to hanba, neskrýval sklamanie strelec gólu. Olomouc podľahol súperovi z Gibraltáru

Futbalisti Sigmy Olomouc nezvládli úlohu favorita v stretnutí 5. kola Konferenčnej ligy a podľahli na Gibraltári tamojšiemu majstrovi Lincolnu Red Imps 1: 2.
Strelec jediného gólu Hanákov Daniel Vašulín novinárom povedal, že je to hanba, navyše umocnená tým, že si skomplikovali postup do vyraďovacej fázy.
Pritom v úvode nič nenasvedčovalo tomu, že by víťaz českého pohára mal na ihrisku trpaslíka pohorieť.
"Začali sme výborne, dal som gól a mohli sme pridať ďalšie. Keby sme premenili ešte jednu šancu a bolo to 2: 0, bol by priebeh stretnutia úplne iný, "komentoval začiatok zápasu na umelom trávniku Vašulín, ktorý dal už desiaty jesenný gól Sigmy, ale prvý v európskych pohároch.
Lenže druhý gól Olomouc nedal a naopak inkasoval, pri čom bol tiež Vašulín, ktorý neustrážil hlavičkujúceho Lopesa a lopta sa do brejku odrazila do gólmana Koutného a skončila v sieti.
"Dostal som rukou do tváre. Nie som ten typ, ktorý by sa len tak chytil za tvár a spadol. Domáci mali šťastie, ani poriadne nevystrelili a vyrovnali, "dodal dvadsaťsedemročný strelec, ktorý po jeseni ukončí hosťovanie v Olomouci a vráti sa do Viktorie Plzeň.
Sigma potom doplatila na množstvo zahodených šancí, dve veľké mal Vašulín. "Išiel som sklzom na Šípov center zľava a chýbal kúsok. Potom som hlavičkoval do tyče a balón sa motal okolo bránkovej čiary. Niekedy potrebujete aj trochu šťastia. Mali sme ho s Celje, tu nie, "smutnil Vašulín.
Bod za remízu by aj tak znamenal postupovú istotu, avšak ani ten hostia neuhlienili. "Je to hanba, hrozne nás to všetkých štve.
Každý si musí siahnuť do svojho svedomia. Mohli sme sa v pokoji pripraviť na posledné ligové kolo v Zlíne a potom si zahrať o osmičku s Lechom Poznaň, takto nemáme nič isté, "poznamenal strelec jediného olomouckého gólu na Gibraltári.
Vašulín ale vyvrátil domnienku, že by tím trénera Tomáša Janotky nezvládol zápas psychicky. "Sigma má po príchode nových majiteľov veľké ambície a pod tlakom sme stále. Nechcem byť sprostý, ale my sa tu potom hrabeme v takýchto problémoch, "povedal.
Pred posledným kolom Konferenčnej ligy má Olomouc sedem bodov a je na dvadsaťdvapozícii, k postupu do jarnej vyraďovacej fázy medzi 24 celkov jej stačí bod, pri zhode ďalších výsledkov môže postúpiť aj v prípade prehry s Lechom Poznaň v budúcotýždňovom dueli.
"Pôjdeme do zápasu naplno a verím, že to zvládneme a túto hanbu odrobíme," dodal Vašulín.