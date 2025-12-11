Haraslín sa podieľal na triumfe. Olomouc prehral a Slovan stratil šancu na postup

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava definitívne stratili šancu na postup do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy.
Rozhodla o tom ich prehra v 5. kole hlavnej časti na pôde ŠK Škendija Tetovo 0:2 spoločne s výsledkami večerných štvrtkových zápasov.
Úradujúci slovenský majster má na konte tri body a pred záverečným kolom stráca na poslednú 24. postupovú priečku štyri body.
Hráči Sparty Praha zvíťazili na pôde rumunského tímu Universitatea Craiova 2:1. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín odohral 72. minút a v 50. minúte prihral na prvý gól duelu Albionovi Rrahmanimu.
Turecký Samsunspor v zostave aj so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom podľahol doma AEK Atény 1:2.
Haraslín nastúpil s kapitánskou páskou na ruke a výraznou mierou prispel k tretiemu triumfu Pražanov v súťaži. V 50. minúte zaviedol loptu do šestnástky súpera, v obkľúčení troch protivníkov sa ideálne zorientoval a našiel úplne voľného Rrahmaniho.
Kosovský hrotový útočník nezaváhal a poslal loptu presne k žrdi. Craiova dokázala vyrovnať, v 79. minúte peknou strelou z diaľky rozvlnil sieť Steven Nsimba, no tri body napokon putovali do Prahy.
V 89. minúte o tom rozhodol Matěj Ryneš, keď zužitkoval ideálnu spätnú prihrávku od Angela Preciada. Sparta tak má na konte 10 bodov.
Samsunspor zaznamenal vôbec prvú prehru v súťaži a zostal na 10 bodoch. Turecký klub pritom viedol od 4. minúty, keď si dal vlastný gól kamerunský obranca Harold Moukoudi, po zmene strán však prišiel obrat.
Víťazný gól vsietil v 63. minúte útočník z Mauritánie Aboubakary Koita.
Sigma Olomouc prehrala na ihrisku Lincoln Red Imps 1:2 a so 7 bodmi jej patrí 22. miesto. Slovenskí legionári Tomáš Huk, Matúš Malý a brankár Matúš Hruška boli na lavičke náhradníkov.
Na čele tabuľky je s 13 bodmi Racing Štraburg, ktorý zvíťazil na pôde Aberdeenu 1:0.
Konferenčná liga - 5. kolo:
Universitatea Craiova - Sparta Praha 1:2 (0:0)
Góly: 79. Nsimba - 50. Rrahmani, 89. Ryneš
/L. Haraslín hral do 72. min, brankár J. Surovčík (obaja Sparta) sedle na lavičke/
Samsunspor - AEK Atény 1:2 (1:0)
Góly: 4. Moukoudi (vlastný) - 52. Marin, 64. Koita
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celé stretnutie/
FC Noah - Legia Varšava 2:1 (0:1)
Góly: 57. Matheus Aias, 84. Mulahusejnovič - 3. Rajovic
Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano 1:2 (1:1)
Góly: 44. Imaz - 6. Sergio Camello, 61. Pacha
BK Häcken - AEK Larnaka 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4. Hammar - 65. Helander (vlastný)
ACF Fiorentina - Dynamo Kyjev 2:1 (1:1)
Góly: 18. Kean, 74. Gudmundsson - 55. Mychajlenko
KF Drita - AZ Alkmaar 0:3 (0:1)
Góly: 17. Mijnans, 58. Jensen, 90. Sadiq
Breidablik Kópavogur - Shamrock Rovers 3:1 (1:1)
Góly: 35. Margeirsson, 74. Ómarsson, 90.+2. Jónsson - 32. Burke
FC Aberdeen - Racing Štrasburg 0:1 (0:1)
Gól: 35. Godo
Hamrun Spartans – Šachtar Doneck 0:2 (0:0)
Góly: 61. Meirelles, 64. Isaque
KuPS Kuopio – FC Lausanne-Sport 0:0
Lech Poznaň – 1. FSV Mainz 05 1:1 (1:1)
Góly: 41. Ishak (z 11 m) – 28. Kawasaki
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)
Góly: 19. Koutný (vl.), 74. Pozo - 8. Vašulín
/M. Hruška, T. Huk, M. Malý (všetci Olomouc) na lavičke náhradníkov/
Raków Čenstochová – HŠK Zrinjski Mostar 1:0 (1:0)
Gól: 45.+5 Brunes (z 11 m)
HNK Rijeka – NK Celje 3:0 (0:0)
Góly: 56. Adu-Adjei, 72. Petrovič, 78. Fruk
Shelbourne FC – Crystal Palace 0:3 (0:3)
Góly: 11. Uche, 25. Nketiah, 37. Pino
Rapid Viedeň - Omonia Nikózia 0:1 (0:1)
Gól: 19. Neophytou