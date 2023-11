Deklasovali Ludogorec či Partizan. Čaká nás náročnejší zápas ako u nás, vraví Gašparík

Kormidelník si po troch prehrách uvedomuje nízke šance svojho tímu na postup do ďalšej fázy, vo Farume chce dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Ukázala sa individuálna kvalita

Nordsjaelland predviedol v prvom zápase dobrú kombinačnú hru a potvrdil svoju technickú zdatnosť aj úlohu favorita. Domáci si dokázali vytvoriť niekoľko príležitostí a tréner ani fanúšikovia neboli z výkonu Spartaka sklamaní.

"Sú to mladí behaví chalani, majú fantastický prvý dotyk, sú stále v pohybe a majú veľa krátkych prihrávok. Práve na to potrebujú umelú trávu, preto sa tam hrá ťažko. Bude to náročnejší zápas ako u nás," vysvetlil kormidelník Spartaka.