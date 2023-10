Djurič bol vyplašený, rozplakal sa. Trnava dúfala v bod, no zlepšený výkon nestačil

V porovnaní so súbojom proti Fenerbahce to bol menej elektrizujúci večer. Štadión Antona Malatinského nebol vypredaný a 12 500 divákov tentoraz nezažilo ani gólovú eufóriu.

Tentoraz nemal úsmev na tvári, ale hru svojho mužstva vyzdvihol. „Bol to zatiaľ náš najlepší výkon v Konferenčnej lige. Mali sme dobrý štart, hrali sme v dobrej intenzite. Dostávali sme sa do brejkových situácií. Škoda tej žrde, že sme nešli do vedenia,“ uviedol tréner Spartaka.

„Vystrelil som, dostal som dobrú prihrávku. Obranca sa tam ešte hodil do šmýkačky. Škoda, keby to šlo pár centimetrov na bránu, viedli by sme a vyzeralo by to inak,“ opísal situáciu Michal Ďuriš.