Niké liga v číslach: Slovan prehral doma s Prešovom po 40 rokoch, Žilinčan Faško 2+1

BRATISLAVA. Máme za sebou dve ligové dohrávky a aj víkendové 12. kolo NIké ligy.
Po viac ako štyroch desaťročiach vyhral Prešov v najvyššej súťaži na pôde Slovana Bratislava. O historický výsledok sa postaral Roman Begala, ktorý rozhodol zápas jediným gólom a stal sa mužom zápasu.
Begala odohral plných 90 minút a v strede poľa bol neprehliadnuteľný. Okrem víťazného gólu si pripísal štyri kľúčové prihrávky, päť centrov, z ktorých tri našli spoluhráča, a výbornú úspešnosť prihrávok 86 %.
Celkovo rozdal 31 presných prihrávok z 36 pokusov a v útočnej polovici mal presnosť takmer 80 %.
Zo štyroch striel smerovali dve priamo na bránku a jedna skončila v sieti. Počas zápasu sa dostal do hry 56-krát a vyhral tri z štyroch pozemných súbojov.
Na druhej strane Dominik Takáč v bránke predviedol spoľahlivý výkon. Zlikvidoval štyri strely, z toho dve zvnútra šestnástky, a viackrát podržal svoj tím. V rozohrávke mal 68 % úspešnosť prihrávok, pričom v obrannej polovici dosiahol až 95 % presnosť.
Komárno zvíťazilo v Trenčíne 1:0. O jediný gól zápasu sa postaral Šimon Šmehýl, strelil 1 gól z 2 striel, z ktorých 1 smerovala na bránu.
V zápase zaznamenal aj 1 kľúčovú prihrávku, 8 centrov (žiadny úspešný) a mal 61 % presnosť prihrávok (14 z 23). V útočnej polovici mal presnosť 41 % a v obrannej 75 %.
Dovedna sa dotkol lopty 45-krát, mal 1 neúspešný dotyk a 1 úspešný dribling. Vyhral 2 z 7 pozemných a 2 zo 4 vzdušných súbojov, zároveň spáchal 2 fauly a stratil 21 lôpt.
Za Trenčín podal dobrý výkon Molik Khan, ktorý odohral celý zápas. Zaznamenal 3 strely (1 na bránku) a 1 kľúčovú prihrávku. V rozohrávke mal 78 % presnosť prihrávok (29 z 37), pričom v útočnej polovici 65 % a v obrannej 90 %.
Pridal aj 1 presnú dlhú loptu a dokopy sa dotkol lopty 66-krát. Vyhral 12 z 17 pozemných súbojov, mal 7 úspešných zákrokov, 1 zachytenú prihrávku, 2 zblokované strely a 4 fauly na neho.
DAC dokázal otočiť zápas v Michalovciach – v 46. minúte prehrával 1:2, ale nakoniec zvíťazil 4:2.
Za domácich podal veľmi dobrý výkon Gytis Paulauskas, ktorý odohral celý zápas. Litovský útočník strelil 1 gól a patril k najaktívnejším hráčom Michaloviec.
Vystrelil 2-krát, z toho 1-krát na bránku, a do hry sa zapojil 31 dotykmi. V osobných súbojoch bol často pri lopte – vyhral 2 zo 4 pozemných duelov a 3 zo 6 vo vzduchu.
V rozohrávke však mal len 52 % úspešnosť prihrávok (11 z 21), v útočnej polovici 27 %, no v obrannej až 80 %. Zaznamenal aj 1 úspešný dribling a bol raz faulovaný.
Na strane hostí sa výrazne presadil Ammar Ramadan, ktorý nastúpil v 63. minúte namiesto Nathana Udvarosa a pomohol DAC otočiť priebeh zápasu.
Za necelú polhodinu hry strelil 1 gól, mal 2 strely (1 na bránu) a 100 % úspešnosť prihrávok (4 z 4). Bol aktívny aj v osobných súbojoch, keď vyhral všetkých 5 pozemných duelov, pridal 1 úspešný dribling, 2 obranné zákroky a bol 2-krát faulovaný.
Žilina doma zdolala Skalicu 3:2 a potvrdila svoju silu na domácom trávniku. Hlavnou postavou zápasu bol opäť Michal Faško, ktorý potvrdil výbornú formu a patrí k najlepším hráčom ligy.
Faško odohral 85 minút, počas ktorých strelil 2 góly a pridal 1 asistenciu. Mal 3 strely, z toho 2 na bránu, a vytvoril 2 veľké šance pre spoluhráčov. Zaznamenal aj 3 kľúčové prihrávky a 77 % úspešnosť prihrávok (20 z 26).
V útočnej polovici mal 78 % presnosť a pridal aj 2 presné dlhé lopty. Do hry sa zapojil 41-krát, vyhral 2 z 5 pozemných súbojov a 1 vzdušný súboj. V tejto sezóne má už na konte 8 gólov a 6 asistencií.
Za Skalicu sa presadil Marek Švec, ktorý odohral 82 minút a strelil oba góly svojho tímu. Mal 4 strely, z ktorých 3 smerovali na bránku, no jednu veľkú šancu nevyužil. V rozohrávke si pripísal 79 % úspešnosť prihrávok (11 z 14) a bol aktívny aj v súbojoch – vyhral 1 z 6 pozemných a 1 zo 7 vzdušných súbojov.
Podbrezová si z Košíc odnáša tri body po víťazstve 4:2. Dvoma gólmi sa blysol Roland Galčík, ktorý patril medzi kľúčových hráčov zápasu.
Galčík odohral 84 minút a zaznamenal 2 góly zo 4 striel, z ktorých 3 smerovali na bránu. Mal aj 1 veľkú šancu, ktorú nepremenil, a raz bol pristihnutý v ofsajde. Do hry sa zapojil 34-krát, pričom úspešne zvládol 1 dribling.
Návštevnosť v 12. kole
- 6498 Slovan - Prešov
- 2234 Košice - Podbrezová
- 1434 Ružomberok - Trnava
- 1423 Žilina - Skalica
- 1153 Michalovce - DAC
- 988 Trenčín - Komárno
V rozohrávke si udržal 76 % úspešnosť prihrávok (19 z 25), v útočnej polovici 65 % a v obrannej 89 %. Pridal aj 1 presnú dlhú prihrávku a 1 úspešný defenzívny zákrok. V osobných súbojoch vyhral 2 z 5 pozemných duelov, zatiaľ čo vo vzduchu neuspel v 2 súbojoch.
Ružomberok remizoval doma s Trnavou 1:1. Domáci sa ujali vedenia v 17. minúte zásluhou Alexandra Seleckého, hostia vyrovnali po vlastnom góle Dominika Ťapaja v 24. minúte.
Výborný výkon podal Samuel Grygar, český záložník hosťujúci z Baníka Ostrava. Odohral 81 minút a patril medzi najaktívnejších hráčov Ružomberka.
Zaznamenal 3 strely (2 na bránku), 2 kľúčové prihrávky a mal 78 % úspešnosť prihrávok (18 z 23). V útočnej polovici mal presnosť 72 %, v obrannej 100 %.
Do hry sa zapojil 41-krát, vyhral 3 z 6 pozemných súbojov a všetky 3 vzdušné. Defenzívne pridal 2 úspešné zákroky, 2 zachytené prihrávky, 3 odkopnutia a 1 zblokovanú strelu.
Za Trnavu hral spoľahlivo stopér Patrick Nwadike, ktorý odohral celý zápas. V obrane dominoval – vyhral 5 zo 7 pozemných a až 8 z 10 vzdušných súbojov.
Zaznamenal 4 obranné zákroky (3 úspešné), 2 zachytené prihrávky a 3 odkopnutia. V rozohrávke bol veľmi presný – mal 89 % úspešnosť prihrávok (88 z 99), v útočnej polovici 83 %, v obrannej 92 %. Celkovo sa dotkol lopty 114-krát a pridal 3 presné dlhé lopty z 4 pokusov.
Trnava si doma poradila s Košicami 3:1. Za Spartak sa presadili Timotej Kudlička v 32. minúte, Abdulrahman Taiwo o minútu neskôr a víťazstvo spečatil Michal Ďuriš v 89. minúte. Za hostí skóroval Vladimir Perišić.
Výborné striedanie absolvoval Timotej Kudlička, ktorý nastúpil v 31. minúte namiesto Štefana Skrba a stal sa rozdielovým hráčom.
Počas 59 minút strelil 1 gól, vystrelil 2-krát na bránku a mal 83 % úspešnosť prihrávok (10 z 12). V útočnej polovici mal presnosť 75 %, v obrannej 100 %. Bol veľmi aktívny v súbojoch – vyhral 5 z 11 pozemných a 1 z 2 vzdušných duelov, predviedol 4 driblingy, z ktorých 2 boli úspešné, a bol 2-krát faulovaný.
Na strane Spartaka brankár Žiga Frelih nepredviedol žiadny zákrok a urobil chybu vedúcu ku gólu. V rozohrávke mal 64 % presnosť prihrávok (21 z 33), pričom v obrannej polovici dosiahol 90 % úspešnosť, no v útočnej len 17 %.
Priemerný vek základnej zostavy v 12. kole
- 29 Prešov
- 28,6 Slovan
- 28,3 Komárno
- 28,2 Trnava
- 28 Komárno
- 27,2 Skalica
- 25,9 Michalovce
- 24,8 Žilina
- 24,2 DAC
- 23,8 Ružomberok
- 23,7 Podbrezová
- 23,6 Trenčín
V dohrávke 3. kola Slovan Bratislava predviedol neskutočný obrat na ihrisku Komárna v Zlatých Moravciach. Domáci ešte v 71. minúte viedli 2:1 po góloch Elvisa Mashikeho a Šimona Šmehyla, no v závere zápasu Slovan strelil dva góly a zvíťazil 3:2.
Skóroval Kelvin Ofori (90+2) a Andraž Šporar (90+5).
Elvis Mashike odohral 73 minút a patril k najlepším hráčom Komárna. Strelil 1 gól, pridal 1 asistenciu a vytvoril 1 veľkú šancu. Mal 3 strely (1 na bránku) a 2 kľúčové prihrávky. Jeho úspešnosť prihrávok bola 75 % (15 z 20), v útočnej polovici 80 %.
Do hry sa zapojil 42-krát, vyhral 3 z 8 pozemných súbojov a 1 zo 4 vzdušných, pričom bol 3-krát faulovaný a zaznamenal 11 strát lopty.
V drese Slovana predviedol kvalitný výkon Andraž Šporar, ktorý odohral celý zápas a dvoma gólmi sa postaral o obrat. Mal 3 strely, z ktorých 2 smerovali na bránku, a raz úspešne prešiel cez súpera driblingom.
Jeho presnosť prihrávok bola 56 % (14 z 25), pričom v útočnej polovici mal 47 % úspešnosť. Vyhral 2 zo 4 pozemných a 3 zo 6 vzdušných súbojov.