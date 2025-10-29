Slovan oslávil veľký obrat, Weiss sa mračil: Som úplne v pohode, už ma nerozhádžu, tvrdil

BRATISLAVA. Už sa zdalo, že nezvládne aj tretí súťažný zápas za sebou. Bežal už nadstavený čas a úradujúci majster prehrával v Zlatých Moravciach s Komárnom 1:2.
Slovan napriek tomu zápas otočil. „Neuveriteľný obrat v nastavenom čase. Belasí (slovanisti, pozn. red.) boli veľmi pasívni v zápase, Komárno bolo po väčšinu zápasu lepšie,“ kričal komentátor Voyo.
V druhej minúte nadstaveného času vyrovnal striedajúci Kelvin Ofori a v piatej minúte rozhodol Andraž Šporar.
„Aj o tom sú veľké tímy. Hráte zle, ale vyhráte. Keby som premenil všetky šance, tak by som bol v Reale Madrid a nie tu," vyhlásil Šporar.
Slovan v dohrávke 3. kola zdolal Komárno 3:2.
„Sme radi, že sme otočili prakticky prehratý zápas. Zvíťazili sme takou vôľou, aj so šťastím a kvalitou Andraža Šporara," opisoval pre domovskú stránku Slovana tréner Vladimír Weiss.
Chcel ho dať dole
Slovinec sa stal hrdinom zápasu, dal dva góly.
"Tvrdo pracoval a dnes ukázal, kto je Šporar. Veľké zápasy rozhodujú veľkí hráči, a on dnes rozhodol. Po stretnutí prišiel za mnou a poďakoval sa mi za dôveru," povedal Weiss.
Šporar mal tri strelecké pokusy, dva zvládol.
"Ja som mu ďakoval za výkon a za to, že dal do toho srdce, hoci ho už v závere ťahal hamstring, a bol už unavený. Uvažoval som, či ho vystriedam, na moju otázku, či vydrží, odpovedal, že áno. Našťastie sme ho tam nechali," dodal Weiss.
Šporar sa vrátil do Slovana koncom augusta a dlhšie si zvykal. Medzitým ho pribrzdilo aj zranenie. V prvých štyroch zápasoch neskóroval, až proti Komárnu mu to vyšlo. A hneď dvakrát.
"Som veľmi spokojný, ako pristupuje k povinnostiam. Vidím, kto je na štadióne ráno prvý a kto ako prvý odchádza, a on ide príkladom. Dnes pomohol tímu, a tak to má byť," tvrdil tréner Slovana.
Víťazný gól oslávil Slovinec tak, že si vyzliekol dres. Za to si vyslúžil žltú kartu. Hráči Slovana víťazný gól búrlivo oslávili, kapitán Vladimír Weiss pobozkal Šporara na hlavu.
Weiss sa mračil
Záber na trénera Vladimíra Weissa bol však zaujímavý. Pokojne sedel so založenými rukami a skôr sa mračil. Následne sa postavil.
Komárno v Zlatých Moravciach dočasne hosťuje, lebo nemá vyhovujúci štadión. V tamojšej aréne však väčšiu podporu mali slovanisti, ktorých prišli podporiť stovky fanúšikov.
Slovanu pomohli aj striedajúci hráči Artur Gajdoš a Kelvin Ofori. Prvý menovaný zahrával priamy kop, z ktorého ťažil práve Šporar.
Za domácich skórovali najskôr v 62. minúte Elvis Mashike a v 71. minúte Šimon Šmehyl.
Weiss: Som v pohode
Slovan posledné dni nepôsobí dobre. Tréner Weiss po domácej prehre s Prešovom (0:1) avizoval, že vyvodí dôsledky. Hráčov si pozval na pohovor.
"Viem, že nehráme dobre, nie som hlúpy ani slepý. Niektorí hráči nemajú formu, iní sa do nej dostávajú. Musíme to prežiť, vyhrali sme, to je podstatné," tvrdil Weiss.
Opäť spomínal náročný program.
"Nie je výhovorka, že máme zápasy každé tri dni, je ich dvakrát toľko ako majú iné ligové tímy. S tým majú problémy aj väčšie kluby," tvrdil.
"Ako tréner budem vždy stáť za hráčmi. Som úplne v pohode, som totiž vo veku, keď ma nerozhádžu médiá ani sociálne siete, ktoré síce nečítam, no niečo sa mi dostane do uší."