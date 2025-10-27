Čo si jak posledné tri zápasy Spartaku, čo sa stále červenáš? (tréneroviny)

BRATISLAVA. Týždeň po kontroverznom derby a Slovan už pozná ten pocit, ako chutí ligová prehra.
Naladil sa na ňu v Alkmaare a výsledok 0:1 môžu belasí pri tom, čo sa na ihrisku dialo, blahorečiť. Skalp majstra si domov odniesol Prešov a chalani možno cestujú dodnes.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Zaujímavý týždeň ťahá aj Spartak. Chalani po svojom pochopili koncept Niké liga pomáha a po Mikiho červenej v derby sa nechal v pohárovom zápase v Šamoríne vylúčiť aj Kratochvíl.
Postaral sa tak o to, že Spartak musel cez rezervu Dunajskej postupovať až na penalty. V nedeľu sa k chalanom pridal v Ružomberku aj Azango. Možno v zime namiesto posíl, ktoré sa nedostanú ani na lavičku, príde do klubu mentálny kouč.
ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov 0:1
6 498 divákov
Takto ako Prešov si to na Tehelnom poli naposledy užíval Separ. Odpoveď na otázku, ako je generálny influencer spokojný s posilami dal nováčik z Prešova. Ak bolo cieľom ponúknuť ľuďom, ktorí nemohli osobne vycestovať do Alkmaaru, zážitok z predvedenej hry, misia bola splnená do bodky.
Prešov svojho súpera prestrieľal a prehral vo všetkých ukazovateľoch. Slovan bol všade neskoro, prípadne boli situácie, kde jeho hráči neboli vôbec. Hlavne v strede poľa. Že bolo do polčasu iba 0:0 je zásluha Dominika Takáča, ktorý si už dnes môže prebrať titul hráč mesiaca október a pravdepodobne aj november.
Korunu všetkému nasadil zákrok Petra Pokorného na Olejníka. Tu nemusel zasahovať ani VAR, ten vás totiž podľa trénera Weissa potrestá za každú hlúposť. Ak to teda nie je lakeť v tvári súpera z Michaloviec.
VIDEO: Review zápasu Slovan - Prešov
Slovan bol v druhom polčase v oslabovke lepší ako v tom prvom, aj keď teda laťku dal veľmi nízko. Stačilo už len to, že nastúpil Ibrahim. Prešov však išiel za svojim až do konca a Roman Begala zistil, že ak chce prekonať Takáča, musí to byť dokonalá strela. Jednu takú oprel o žrď v 86. minúte. Prvé víťazstvo Tatrana na Slovane od roku 1981 a znovu reči o vyvodení zodpovednosti a hráčoch, ktorým sa nechcelo ani behať.
MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava 1:1
1 434 divákov
To, čo Spartak pod Ščasným budoval v úvode sezóny, sa začína pomaly vytrácať a nebol ďaleko od toho, aby v Slovnaft Cupe dokonca vypadol zo Šamorínom. Tréner Ščasný radšej ani neprišiel po zápase na tlačovku. No a výkonom v Ružomberku plynule nadviazal na svoje výkony s tým rozdielom, že síce znovu len remizoval, ale Ščasný aspoň na tlačovku proti klubu s najviac gádžovskou lavičkou prišiel.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Ružomberok - Spartak
Možno by to všetko bolo inak, ak by v prvej veľkej šanci Taiwoo trafil. To by sme nevideli Sabovu malú domov z polovice ihriska, ktorou sa asi snažil v 15. minúte rozchytať Freliha. Ten musel loptu vyrážať a Ružomberok ťažil z nepriameho kopu z asi 10 metrov. Selecký prepálil cez všetkých Spartakovcov, priamo pod Azanga, ktorého ťažisko je cca vo výške 35 centrimetrov.
Na ofenzívnu miréziu Trnavy sa nemohol pozerať Dominik Ťapaj, ktorý si už o pár minút vyboxoval Procházkov roh do vlastnej brány. Pekný adept na gól mesiaca. V druhom polčase Škrbo našiel samého pred bránou Azanga, ale ten to radšej vypáli z voleja zo 40 metrov v plnom šprinte a ponukou pohrdol.
On však veľmi dobre vie, že ak nie ste na ihrisku, nemôžete už zahodiť ďalšiu tutovku a po druhej žltej tesne pred 60. minútou sa pobral do šatne. Že nie je každý deň nedeľa dokázal o pár minút Mojžiš, ktorý zbytočne fauloval a napodobnil Azanga. A aj keď mal potom Spartak viac z hry, v 93. minúte bol rád, že Frelih vychytal tutovku Luterána.
MŠK Žilina - MFK Skalica 3:2
1 423 divákov
Je to síce tradícia ako treska s feferónovým šalátom, ale tie biedne návštevy v Žiline v časoch, kedy ich mužstvo vedie ligu a hrá futbal, na ktorý sa dá pozerať, to je naozaj tragédia. Aj keď teda pre hostí zo Skalice je takmer 1 500 divákov terapia šokom.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Skalica
Ako veľmi sa musí tešiť Mišo Faško, keď má on sám dvakrát viac bodov ako jeho bývalé Košice bodov. Gól číslo sedem prišiel po Bariho centri, keď sa obrancom Skalice Mišo skryl ako 14. dôchodok v štátnom rozpočte. Skalica však do Žiliny neprišla len skontrolovať stav tunelu Višňové. Erik Daniel pokračuje v zbieraní bodov a načapoval na vyrovnanie Švecovi.
Tomu ešte nestihol zmiznúť úsmev z tváre a po Faškovej prihrávke dával Ďatko. Faškova prihrávka bola načasovaná ako grafikon ŽSR. Skalica však v sobotu predviedla jeden z najlepších výkonov na ihriskách súperov. Švec mohol vyrovnať už v druhom polčase, Erik Daniel dvakrát skoro vymontoval žiarovky v umelom osvetlení pod strechou tribúny, ale Marekovi Švecovi sa predsalen nakoniec podarilo vyrovnať.
Víťazom súťaže blbý faul týždňa sa stal Martin Černek, ktorý pristúpil nohu strieľajúceho Roginiča. Martin Junas sa síce potešil z toho, ako domáceho útočníka vychytal, po Faškovej penalte sa už však toľko nepotešil. Dobre pre všetkých fotografov.
FC Košice - FK Železiarne Podbrezová 2:4
2 234 divákov
Každý zázrak trvá tri dni. Ten Strakov vydržal prvé dva zápasy. Okrem ligového derby proti Michalovciam zvládli Košice aj zápas Slovnaft Cupu z Zlatých Moravciach. No ale po hodoch prichádza bolenie brucha a v domácom zápase proti Podbrezovej museli niektorí diváci na lavičke hľadať Romana Skuhravého.
Hostia trhali obranu miestneho FC na počkanie a jediná formácia domácich, ktorá by obstála v porovnaní so svojim súperom, boli maximálne tak maséri. Kombinácia na štyri dotyky stredom ihriska a samostatný nájazd Galčíka bola len vyústením videného.
Zázračne mohol po chybe obrany hostí vyrovnať Miljanič, ale z VAR vozidla nikto tentokrát káble nevytrhol a chalani si všimli jeho ruku. Rukou zahral o pár minúť Daniel Magda, ale vo vlastnej šestnástke a z penalty sa po dorážke presadil Šiler. Okrem Ivana Kružliaka sa v zápase stihol potešiť aj Dominik, keď tesne pred polčasom korigoval na 1:2 a zmiernil utrpenie domácich tribún.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Košice - Podbrezová
Diaľnica do Košíc stále nestojí, ale jednu sme mohli vidieť takmer počas celého zápasu v obrane domácich. Ich nádej na vyrovnanie uťala Podbrezová ďalšími dvomi gólmi, rovno cez spomínaný stred ihriska. Hlavne kombinácia pri Galčíkovom na 4:1 bola ako zo Skuhravého učebnice. Po rohu ešte stihol znížiť Palacin, ale Strakovi v tomto zápase už nevyšiel trik s nasadením Jonesa.
MFK Zemplín Michalovce - FK DAC Dunajská Streda 2:4
1 153 divákov
Ak by to DAC pred týždňom doma proti Žiline doma nepokazil, mohol sa po tomto kole vyhrievať na čele ligy. Aspoň si to vynahradil na výlete do Michaloviec, kde to celé otočil behom troch minút.
A to mal úvod ako keď Fico nabehne do poľovníckej chaty v Čifároch. Nákop na Grubera, ten to sklepol za seba a medzi líniami bol sám Sylla. Futbal vie byť niekedy aj veľmi jednoduchý.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Dunajská Streda
Michalovce však zbrane neskladajú a v 20. minúte si vyťukali hostí tak, že na konci sa tešil Cottrel. Ten si o chvíľu sám vypracoval brejk, ale v koncovke zlyhal. Čo nevyšlo jemu, dal na rozlúčku s prvým polčasom Paulauskas. Loptu obalil milimetrovo presne za Popoviča.
Anton Šoltis bude určite chalanom na pondelkovom tréningu prehrávať šance, ktorými mohli zápas uzavrieť. Po nich im pustí tú, z ktorej Redzič vyrovnal do otvorenej obrany. Strihať veľmi nemusí, už o dve minúty príde akcia, na ktorej konci bol Ramadan. Dukanoviča penalta už bola iba na šťastnú cestu domov.
AS Trenčín - KFC Komárno 0:1
988 divákov
Ak by sa dal štadión postaviť z výhier 0:1, na ktoré sa nedá pozerať, Komárno dnes hráva na 35 tisícovom ultra modernom stánku. Trenčín odohral tretí zápas behom jedného týždňa, čo sa podľa trénera Moniza na mužstve podpísalo. Navyše nebude môcť do konca marca počítať so službami fotografa, ktorý dostal trest za slovnú útok na Martina Junasa.
Trenčín bol aktívnejší a na Komárne bolo jednoznačne vidno, že si v sobotu okrem komentovanej prehliadky hradu Matúša Čáka prišlo počkať na tú jednu-dve šance. Jedna-dve vyšla po hodine hry, keď si Tamas posunul loptu a brankár Húdok ho poslal k zemi. Šimon Šmehýl už vedel, čo s ponúknutou penaltou.
Aktivitou na strane Trenčína hýril hlavne Sulleiman a keď v 85. minúte po faule na samého seba cítil, že to mohla byť penalta, rozhodcovi Sučkovi to uľahčil a za dve žlté smeroval do šatne.